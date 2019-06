Slovan zaplatil Bratislavě dluhy za stadion. Může jednat o budoucnosti

Bratislava dala Slovanu pro zaplacení ultimátum do 30. června. Pakliže chtěl klub jednat o dalším využívání prostor stadionu, musel zaplatit.

Podle agentury TASR k tomu ve čtvrtek došlo. „Město je nyní připravené jednat o nových podmínkách nájmu. Součástí musí být i garance Slovanu, aby podobná situace v budoucnu už nenastala. Nové podmínky pak musí schválit městské zastupitelstvo,“ vyjádřil se mluvčí hlavního města Peter Bubla.

Klub na svém webu píše, že zaplacená suma 1,196 milionu eur se skládá z jistiny, úroků za prodlení plateb a smluvních pokut. „Slovan věří, že u představitelů města najde pro úpravu podmínek pochopení a podporu. Má totiž eminentní zájem působit v areně i dál v rámci nejvyšší slovenské soutěže,“ stojí v klubové tiskové zprávě.

Jak iDNES.cz informoval už začátkem týdne, klub hledá sponzora, který by zaplatil obří dluhy blížící se hranici 100 milionů korun a zajistil by rozpočet na novou sezonu. Slovan zároveň musí do konce srpna městu uhradit dluh 136 tisíc eur za pronájem ledových ploch pro hokejovou mládež.