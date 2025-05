Loni i předloni zastupovaly český hokej na prosincovém švýcarském turnaji Pardubice. V roce 2023 prohrálo Dynamo ve finále s Davosem, loni vypadlo už ve čtvrtfinále.

Sparta se nejstaršího klubového turnaje na světě, který se poprvé konal v roce 1923, zúčastní pojedenácté. V letech 1962 a 1963 ho vyhrála. Poslední český triumf si pak v roce 1982 připsala Dukla Jihlava.

Pozvánka z Davosu dorazila do Prahy po prvenství svěřenců Pavla Grosse v základní části extraligy. „Pro spoustu hráčů je to něco, co chtějí během kariéry alespoň jednou zažít. Atmosféra Spenglerova poháru je prostě speciální. Navíc je to skvělá příprava na rozhodující fázi sezony,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Vedle Sparty a domácího Davosu jsou jistí ještě další dva účastníci 97. ročníku: švýcarský Fribourg-Gottéron a výběr Kanady. Zbývající dva týmy oznámí organizátoři později.