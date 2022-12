Byli jsme odměněni za dobrou práci, radoval se sparťanský gólman Kořenář

„Zachytal jsem si dobře. Musím říct, že jsme až na malé výpadky hráli výborně. Kluci dělali to, co měli, každý plnil svoji práci. Za to jsme byli odměněni, utkání dopadlo tak, jak dopadnout mělo,“ pochvaloval si Kořenář v rozhovoru pro klubový web. „Možná nás lehce podcenili. My jsme do utkání vlétli již od začátku a měli jsme jasně daný plán, náležitě jsme za to také byli odměněni vítězstvím,“ doplnil.

Sparta tak v Davosu pokračovala v dobrých výkonech z extraligy, kde před Vánocemi vyhrála deset z posledních jedenácti zápasů. Proti kanadskému výběru složenému z hráčů z evropských soutěží a nižších zámořských lig si v první třetině vypracovala dvoubrankové vedení, které v druhé části ještě zvýšila. Poté, co Brett Connolly snížil, byli ale Pražané pod velkým tlakem.

„Prvních sedm až osm minut (druhé) třetiny jsme je nepustili do našeho obranného pásma a následně jsme dostali z první střely gól, poté se situace obrátila. Práce bylo následně dost, v této vysoké nadmořské výšce se navíc člověku moc dobře nehraje, vzduch je zde řídký a chce to zvyk, jinak se člověku těžce dýchá. To jsem během utkání pocítil,“ uvedl čtyřiadvacetiletý gólman.

Kořenář přišel do Sparty před sezonou ze zámoří a zatím dostává méně šancí než jednička Jakub Kovář. V Davosu si zachytal za obranou, ve které byla řada méně zkušených hráčů. První start za „áčko“ si připsal devatenáctiletý Martin Böhm, šanci dostali i o rok starší Tomáš Tomek a Michael Krutil.

„Domluvili jsme si základní pokyny, co se týče rozehrávky, aby se s pukem na hokejce moc neotáčeli k vlastní brance a kotouče chodily z pásma ven. Myslím si, že to během utkání dobře plnili, pouze po dvou námi vstřelených gólech jsme lehce polevili a museli si říct, abychom se opět navrátili k tomu, co fungovalo, což se následně podařilo,“ řekl Kořenář.

Utkání na stařičkém dřevěném stadionu mělo tradičně skvělou atmosféru. „Místní fanoušci vzhledem k hrajícím týmům fandili hlavně dobrému hokeji. Bylo to super, proti Davosu to pro nás z hlediska atmosféry asi bude o něco těžší, ale určitě si to užijeme,“ dodal Kořenář, jenž bude druhý duel zřejmě sledovat jen ze střídačky. Šanci by měl dostat Kovář.