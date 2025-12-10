Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

  16:00
Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je pojedenácté Sparta Praha. Program zápasů, výsledky, tabulky a další užitečné informace naleznete v podrobném přehledu.

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům. | foto: ČTK

Turnaj hraný ve švýcarském Davosu odstartuje ve čtvrtek 26. prosince, finále je na programu 31. prosince. Hned úvodní zápas obstará Sparta, která vyzve Fribourg.

Během tří dní se odehrají dvě základní skupiny, týmy z prvních míst postoupí rovnou do semifinále. Zbytek čekají čtvrtfinálové duely, program vyvrcholí na silvestra, kdy deset minut po poledni začne finále.

Program Spengler Cupu 2025:

FázeDatum a časZápasVýsledek
Skupinové zápasy26. 12., 15:10Fribourg – Sparta Praha
Skupinové zápasy26. 12., 20:15Kanada – Výběr NCAA
Skupinové zápasy27. 12., 15:10IFK Helsinki – poražený Fribourg/Sparta Praha
Skupinové zápasy27. 12., 20:15Davos – poražený Kanada/výběr NCAA
Skupinové zápasy28. 12., 15:10vítěz Fribourg/Sparta Praha – IFK Helsinki
Skupinové zápasy28. 12., 20:15vítěz Kanada/výběr NCAA – Davos
Čtvrtfinále29. 12., 15:102. Torriani – 3. Cattini
Čtvrtfinále29. 12., 20:152. Cattini – 3. Torriani
Semifinále30. 12., 15:101. Cattini – vítěz ČF 1
Semifinále30. 12., 20:151. Torriani – vítěz ČF 2
Finále31. 12., 12:10

Tabulky skupin na Spengler Cupu 2025:

Turnaje se účastní šest týmů, které jsou rozděleny do dvou tříčlenných skupin. Sparta se ve skupině střetne s Fribourgem a IFK Helsinki, domácí Davos čeká výběr Kanady a výběr NCAA.

Skupina Torriani

#TýmZVVPPPPSkóreB
1.Fribourg-Gottéron000000:00
2.Sparta Praha000000:00
3.IFK Helsinki000000:00

Skupina Cattini

#TýmZVVPPPPSkóreB
1.Team Canada000000:00
2.Davos000000:00
3.Výběr NCAA000000:00

Kde sledovat Spengler Cup 2025 živě:

Tradiční turnaj má ve svém programu Česká televize na stanici ČT sport. Zápasy můžete sledovat i prostřednictvím online vysílání na platformě ČT sport Plus.

Výsledky českých týmů na Spengler Cupu:

Českým týmům se v posledních letech na turnaji poměrně daří. Loni Pardubice podlehly ve čtvrtfinále Straubingu. V letech 2022, 2023 a 2024 extraligový zástupce vždy hrál o celkové prvenství, pokaždé se však musel spokojit s druhým místem.

RokTýmVýsledekPoslední soupeř
2024PardubiceČtvrtfinále2:4 vs. Straubing
2023Pardubice2. místo3:5 vs. Davos
2022Sparta Praha2. místo2:3N vs. Ambri-Piotta
2021-Turnaj neproběhl kvůli covid-19-
2020-Turnaj neproběhl kvůli covid-19-
2019Třinec2. místo0:4 vs. Team Canada
2018TřinecČtvrtfinále1:3 vs. Davos
2017Hradec KrálovéSemifinále2:5 vs. Team Canada
2016Hradec KrálovéČtvrtfinále1:5 vs. Team Canada
Vstoupit do diskuse
Výsledky

