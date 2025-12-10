Turnaj hraný ve švýcarském Davosu odstartuje ve čtvrtek 26. prosince, finále je na programu 31. prosince. Hned úvodní zápas obstará Sparta, která vyzve Fribourg.
Během tří dní se odehrají dvě základní skupiny, týmy z prvních míst postoupí rovnou do semifinále. Zbytek čekají čtvrtfinálové duely, program vyvrcholí na silvestra, kdy deset minut po poledni začne finále.
Program Spengler Cupu 2025:
|Fáze
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|Skupinové zápasy
|26. 12., 15:10
|Fribourg – Sparta Praha
|Skupinové zápasy
|26. 12., 20:15
|Kanada – Výběr NCAA
|Skupinové zápasy
|27. 12., 15:10
|IFK Helsinki – poražený Fribourg/Sparta Praha
|Skupinové zápasy
|27. 12., 20:15
|Davos – poražený Kanada/výběr NCAA
|Skupinové zápasy
|28. 12., 15:10
|vítěz Fribourg/Sparta Praha – IFK Helsinki
|Skupinové zápasy
|28. 12., 20:15
|vítěz Kanada/výběr NCAA – Davos
|Čtvrtfinále
|29. 12., 15:10
|2. Torriani – 3. Cattini
|Čtvrtfinále
|29. 12., 20:15
|2. Cattini – 3. Torriani
|Semifinále
|30. 12., 15:10
|1. Cattini – vítěz ČF 1
|Semifinále
|30. 12., 20:15
|1. Torriani – vítěz ČF 2
|Finále
|31. 12., 12:10
Tabulky skupin na Spengler Cupu 2025:
Turnaje se účastní šest týmů, které jsou rozděleny do dvou tříčlenných skupin. Sparta se ve skupině střetne s Fribourgem a IFK Helsinki, domácí Davos čeká výběr Kanady a výběr NCAA.
Skupina Torriani
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Fribourg-Gottéron
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Sparta Praha
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|IFK Helsinki
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina Cattini
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Team Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Davos
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Výběr NCAA
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Kde sledovat Spengler Cup 2025 živě:
Tradiční turnaj má ve svém programu Česká televize na stanici ČT sport. Zápasy můžete sledovat i prostřednictvím online vysílání na platformě ČT sport Plus.
Výsledky českých týmů na Spengler Cupu:
Českým týmům se v posledních letech na turnaji poměrně daří. Loni Pardubice podlehly ve čtvrtfinále Straubingu. V letech 2022, 2023 a 2024 extraligový zástupce vždy hrál o celkové prvenství, pokaždé se však musel spokojit s druhým místem.
|Rok
|Tým
|Výsledek
|Poslední soupeř
|2024
|Pardubice
|Čtvrtfinále
|2:4 vs. Straubing
|2023
|Pardubice
|2. místo
|3:5 vs. Davos
|2022
|Sparta Praha
|2. místo
|2:3N vs. Ambri-Piotta
|2021
|-
|Turnaj neproběhl kvůli covid-19
|-
|2020
|-
|Turnaj neproběhl kvůli covid-19
|-
|2019
|Třinec
|2. místo
|0:4 vs. Team Canada
|2018
|Třinec
|Čtvrtfinále
|1:3 vs. Davos
|2017
|Hradec Králové
|Semifinále
|2:5 vs. Team Canada
|2016
|Hradec Králové
|Čtvrtfinále
|1:5 vs. Team Canada