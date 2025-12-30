ONLINE: Sparta hraje semifinále Spengler Cupu, poradí si s univerzitním výběrem?

Pražané si postup mezi nejlepší čtyřku zajistili v pondělním střetnutí s Kanadou. Dlouho vyrovnanou partii rozhodli až v závěru, o rozdílovou trefu se v čase 54:42 postaral Filip Chlapík.
ONLINE: U.S. Collegiate Selects – Sparta
Semifinále Spengler Cupu sledujte od 15.10 podrobně
„Hráli jsme proti strašně kvalitnímu soupeři, zápas měl všechno, bojovalo se do poslední minuty. Strašně důležité vítězství i pro psychiku, ale jsme nohama na zemi,“ líčil sparťanský kapitán po výhře 5:1.
Tým kouče Nedvěda dal dva góly do prázdné branky. Dvakrát udeřil lotyšský reprezentant Martins Dzierkals, první dva body (1+1) v novém působišti zapsala finská posila Kristian Vesalainen.
Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr
Tým složený z hráčů univerzitních týmů z americké NCAA se na tradičním turnaji v Davosu představuje poprvé.
Spengler Cup odstartoval těsnou porážkou 2:3 s Kanadou, ve skupině nastřádal tři body, stejně jako oba protivníci. Přímo do semifinále nováčka poslala výhra 5:3 nad domácím výběrem.
„Víme, že jsou to mladší kluci, kteří skvěle bruslí. Bude tam více pohybu, možná méně zkušeností. Zase to budeme chtít rozjet,“ hlásil odhodlaně Chlapík.
Odklidí Sparta z cesty i dalšího soupeře a zahraje si stejně jako před třemi lety finále?
Tracy (Gajan) – McCarthy, Livanavage, Wiebe, Pohlkamp, Borgesi (C), Gadowsky, Keenan – Finley, Fink, T. Hughes – Wiebusch, DiMarsico, Cerrato – Plante, Musa, Muldowney – Pelosi, Nelson, Knuble – Lavinš.
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, M. Seppälä – Chlapík (C), Špaček, Kousal – O. Hrabík, Řepík, Shore – Vesalainen, Raška, Dzierkals – Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch – Pospíšil.
Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Schlegel, Urfer