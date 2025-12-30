ONLINE: Sparta hraje semifinále Spengler Cupu, poradí si s univerzitním výběrem?

Finále mají na dosah. K postupu do boje o celkové prvenství na Spengler Cupu potřebují hokejisté Sparty zvládnout ještě jeden zápas, v semifinále vánočního turnaje ve Švýcarsku nastupují proti výběru z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects. Utkání můžete od 15.10 sledovat v podrobné online reportáži.

Pavel Kousal střílí v utkání s Kanadou na Spengler Cupu. | foto: Gian EhrenzellerAP

Pražané si postup mezi nejlepší čtyřku zajistili v pondělním střetnutí s Kanadou. Dlouho vyrovnanou partii rozhodli až v závěru, o rozdílovou trefu se v čase 54:42 postaral Filip Chlapík.

ONLINE: U.S. Collegiate Selects – Sparta

Semifinále Spengler Cupu sledujte od 15.10 podrobně

„Hráli jsme proti strašně kvalitnímu soupeři, zápas měl všechno, bojovalo se do poslední minuty. Strašně důležité vítězství i pro psychiku, ale jsme nohama na zemi,“ líčil sparťanský kapitán po výhře 5:1.

Tým kouče Nedvěda dal dva góly do prázdné branky. Dvakrát udeřil lotyšský reprezentant Martins Dzierkals, první dva body (1+1) v novém působišti zapsala finská posila Kristian Vesalainen.

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu vyzve univerzitní výběr

Tým složený z hráčů univerzitních týmů z americké NCAA se na tradičním turnaji v Davosu představuje poprvé.

Spengler Cup odstartoval těsnou porážkou 2:3 s Kanadou, ve skupině nastřádal tři body, stejně jako oba protivníci. Přímo do semifinále nováčka poslala výhra 5:3 nad domácím výběrem.

Kanadský útočník Andy Andreoff dohrává Aarona Irvinga ve čtvrtfinále Spengler Cupu.

„Víme, že jsou to mladší kluci, kteří skvěle bruslí. Bude tam více pohybu, možná méně zkušeností. Zase to budeme chtít rozjet,“ hlásil odhodlaně Chlapík.

Odklidí Sparta z cesty i dalšího soupeře a zahraje si stejně jako před třemi lety finále?

Spengler Cup
30. 12. 2025 15:10
U.S. Collegiate Selects : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Tracy (Gajan) – McCarthy, Livanavage, Wiebe, Pohlkamp, Borgesi (C), Gadowsky, Keenan – Finley, Fink, T. Hughes – Wiebusch, DiMarsico, Cerrato – Plante, Musa, Muldowney – Pelosi, Nelson, Knuble – Lavinš.
Sestavy:
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, M. Seppälä – Chlapík (C), Špaček, Kousal – O. Hrabík, Řepík, Shore – Vesalainen, Raška, Dzierkals – Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch – Pospíšil.

Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Schlegel, Urfer

Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

30. prosince 2025

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nový mezinárodní turnaj? Inspirací byl i Spengler Cup, prozrazují v Pardubicích

Jan Mroviec jako PR manažer a tiskový mluvčí v Dynamu Pardubice a jeden z...

Zatímco nejlepší hokejisté světa budou v únoru v Miláně hrát o olympijské medaile, extraligové celky čeká nezvykle dlouhá, téměř měsíční pauza. Pardubické Dynamo ji namísto přátelských zápasů s...

30. prosince 2025  13:29

Už zase blbne s dětmi. Hlavovi o litvínovském zázraku a domácí pohodě

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Zamračené pohledy, dusno, blbá nálada. Střih. Úsměvy, legrácky, pohoda. Atmosféru v extraligovém Litvínově proměnil vánoční zázrak, což se propisuje i do soukromého života hokejových chemiků. „Doma...

30. prosince 2025  12:28

Oršulák splatil trenérovu důvěru. Výborný byl i proti Kanadě, zastal se ho Augusta

Michal Oršulák zasahuje v utkání proti Finsku.

Od nuly ho dělila chvilka. Pouhých dvacet vteřin! Nebýt vyrovnávací trefy Finů, napsal by Michal Oršulák ještě o trochu poutavější příběh. I tak po klíčovém zápase skupinové fáze na světovém...

30. prosince 2025  11:31

Nečas byl mezi střelci Colorada, Mrázek střídal odvolaného Dostála

Martin Nečas (vpravo) z Colorado Avalanche u mantinelu bojuje s Joelem...

V bohatém pondělním programu hokejové NHL se z Čechů prosadil jen Martin Nečas. Gólem podpořil triumf vedoucího mužstva soutěže z Colorada 5:2 nad Los Angeles. Naopak David Pastrňák s Bostonem...

30. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  9:10

Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček
30. 12.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50

Slovenští junioři svedli na MS velkou bitvu s Američany, Kanada zničila Dány

James Hagens z USA slaví gól proti Slovensku.

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali druhou těsnou porážku. Po úvodní prohře 2:3 se Švédy a následném důležitém triumfu 4:1 nad Německem podlehli obhájcům zlata...

30. prosince 2025  8:39

Takový gól jsem nikdy nedal. Jiříček fintou ohromil, fanoušci ho srovnávají s Malíkem

Adam Jiříček dává rozhodující gól proti Finsku.

Možná i jeho samotného překvapilo, kolik prostoru za finskými hráči dostal. S příležitostí pak naložil bravurně, puk si prohodil mezi nohama a zavěsil nad beton i lapačku brankáře Petteriho...

30. prosince 2025  8:36

Adámek o Motákově konci: Loučení bylo emotivní, Žabka je neskutečně pracovitý

Třinecký obránce Marian Adámek sleduje kladenského útočníka Samuela Vigneaulta.

Také třinečtí hokejisté byli zaskočeni, když se v sobotu dozvěděli, že jejich trenér Zdeněk Moták končí, že rezignoval. Obránce Marian Adámek přiznal, že loučení s koučem, který mužstvo vedl tři a...

30. prosince 2025  7:01

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

30. prosince 2025,  aktualizováno 

