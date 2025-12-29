ONLINE: Sparta hraje s Kanadou čtvrtfinále Spengler Cupu, na gól se zatím čeká

Ve skupině sparťané nejdříve nestačili na švýcarský Fribourg (2:5), poté si však poradili s Helsinkami po přesvědčivém výkonu 4:1.
Podobně na tom byli také Kanaďané, kteří zaznamenali jednu výhru nad univerzitním výběrem a porážku s Davosem.
ONLINE: Sparta – Kanada
Sledujte zápas od 15.10 podrobně
Na rozdíl od Sparty, které shodný zápis stačil na druhou příčku skupiny Torriani, skončil zámořský výběr ve skupině až třetí, proto na sebe oba týmy ve čtvrtfinále naráží.
Tým Kanady, složený převážně z hráčů hrajících v Evropě nebo farmářské AHL, je pravidelným účastníkem Spengler Cupu. Tentokrát má kouč Michel Terrien k dispozici třeba zkušeného brankáře Jamese Reimera či útočníka Dereka Granta, nechybí ani Drake Caggiula nebo Calen Addison.
|
Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat
Sparta se se speciálně složeným výběrem utkává už popáté v novodobé historii, doposud s ním má vyrovnanou bilanci dvou vítězství a dvou proher.
Teď by ráda přidala třetí výhru, aby v turnaji mohla i nadále pokračovat. V semifinále by na ni čekal tým z hráčů z amerických univerzit.
Kovář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, Němeček, Sirota, N. Seppälä – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch – Pospíšil.
C. Hughes (Gauthier) – Allan, Addison, Brouillard, Hicketts (C), Bourque, Livingstone, Graham – Caggiula, Sgarbossa, Foudy – Seney, Peca, Richard – Shaw, Schnarr, Clarke – Andreoff, Fritz, Morley – Hazen.
Rozhodčí: Gerber, Tscherrig – Obwegeser, DapuzzoPřejít na online reportáž