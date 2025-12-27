ONLINE: Sparta hraje na Spengler Cupu s Helsinkami. Napraví úvodní porážku?

Souboj se švýcarským soupeřem Pražanům nesedl. Fribourgu podlehli 2:5, ještě v padesáté minutě prohrávali 0:4. Až góly Kousala a Špačka v závěru výsledek alespoň lehce korigovali.
ONLINE: IFK Helsinky - Sparta
Utkání Spengler Cupu sledujte od 15.10 podrobně
„Pak už se těžko dotahuje. Dvě třetiny jsme s nimi drželi tempo, bohužel jsme nevyužili šance. Ve třetí třetině už jsme neměli takovou kontrolu nad hrou, ale nepřestali jsme bojovat,“ hlásil Adam Raška.
Porážka s obhájcem prvenství, kterou řídil čtyřbodový švédský reprezentant Sörensen, zapříčinila, že svěřenci kouče Nedvěda musí do akce druhý den v řadě.
|
Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek
S Helsinkami, až třináctým týmem tabulky nejvyšší finské soutěže, bojují o co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací fáze. Na první místo ve skupině už mají jen teoretickou šanci.
K oporám IFK patří i český reprezentant a účastník letošního světového šampionátu Petr Kodýtek. Jak Sparta zvládne druhé vystoupení na tradičním vánočním turnaji?
Alnefelt (Hovinen) – Salmela, Ervasti, Larsen, Ragnarsson, Savolainen – Mäkiaho, Marleau, Kodýtek – Josling, Somervuori, Ashbrook – Somppi, Palmu, Lundell – Sinivuori, Karjalainen.
Kořenář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, N. Seppälä, Sirota, Tomov – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch.