ONLINE: Sparta hraje na Spengler Cupu s Helsinkami. Napraví úvodní porážku?

  14:46
Sparta vyráží do akce druhý den po sobě. Na Spengler Cupu hraje po páteční porážce s Fribourgem druhé utkání ve skupině, tentokrát proti finskému celku IFK Helsinky. Jak si zástupce českého hokeje povede? Zápas můžete sledovat od 15.10 v podrobné online reportáži.

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu. | foto: AP

Souboj se švýcarským soupeřem Pražanům nesedl. Fribourgu podlehli 2:5, ještě v padesáté minutě prohrávali 0:4. Až góly Kousala a Špačka v závěru výsledek alespoň lehce korigovali.

ONLINE: IFK Helsinky - Sparta

Utkání Spengler Cupu sledujte od 15.10 podrobně

„Pak už se těžko dotahuje. Dvě třetiny jsme s nimi drželi tempo, bohužel jsme nevyužili šance. Ve třetí třetině už jsme neměli takovou kontrolu nad hrou, ale nepřestali jsme bojovat,“ hlásil Adam Raška.

Porážka s obhájcem prvenství, kterou řídil čtyřbodový švédský reprezentant Sörensen, zapříčinila, že svěřenci kouče Nedvěda musí do akce druhý den v řadě.

Spartě vstup do Spengler Cupu nevyšel, od obhájce z Fribourgu schytala pět branek

S Helsinkami, až třináctým týmem tabulky nejvyšší finské soutěže, bojují o co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací fáze. Na první místo ve skupině už mají jen teoretickou šanci.

K oporám IFK patří i český reprezentant a účastník letošního světového šampionátu Petr Kodýtek. Jak Sparta zvládne druhé vystoupení na tradičním vánočním turnaji?

Spengler Cup
27. 12. 2025 15:10
IFK Helsinky : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Alnefelt (Hovinen) – Salmela, Ervasti, Larsen, Ragnarsson, Savolainen – Mäkiaho, Marleau, Kodýtek – Josling, Somervuori, Ashbrook – Somppi, Palmu, Lundell – Sinivuori, Karjalainen.
Sestavy:
Kořenář (Volevecký) – Krejčík, Pysyk, Mašín, Irving, N. Seppälä, Sirota, Tomov – Vesalainen, Špaček, Chlapík (C) – Kousal, Shore, Řepík – Raška, K. Hrabík, Dzierkals – O. Hrabík, Eberle, M. Vitouch.
