Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Autor:
  20:24
Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky připsali cenný triumf 4:1. „Celý zápas jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Zvítězili jsme zaslouženě,“ těšilo útočníka Kryštofa Hrabíka.
Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání Spengler Cupu. | foto: AP

Saku Salmela z Helsinek čelí napadání Martinse Dzierkalse ze Sparty.
Pavel Kousal se raduje se spoluhráči ze Sparty z gólu proti Helsinkám.
Pavel Kousal ze Sparty se prodírá helsinskou obranou.
Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.
8 fotografií

Právě on střelecký účet svého týmu otevřel. Po osmi a půl minutách se dočkal odměny za práci před brankovištěm, v přesilové hře se dostal k dorážce a po nevyužitých šancí z úvodního duelu se mohl konečně radovat z gólu.

„Dodá vám to spoustu energie. Jsem moc rád, ale chci být ještě produktivnější. Jsem tam od toho, abych gólmanovi překážel, snažím se to plnit co nejlépe,“ přiblížil šestadvacetiletý forvard.

Spokojenější oproti porážce se švýcarským Fribourgem (2:5) může být i zbytek týmu.

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

„Není příjemné prohrát první zápas na turnaji a mít na sobě tlak, že bychom skupinu zakončili se dvěma porážkami a měli z toho špatný dojem. Dali jsme hezké góly, hráli jsme pěkný hokej,“ pochvaloval si gólman Kovář, jenž pochytal 23 z 24 střel.

Na vítězství měl velký podíl, v atraktivním utkání se totiž střídala jedna šance za druhou a finský tým opakovaně hrozil. Prosadil se však pouze jednou, po 38 odehraných minutách snížil na 1:2. Jenže český celek se nepoložil, naopak bleskově zareagoval.

Kanadskou spolupráci s Devinem Shorem zužitkoval Aaron Irving. Produktivní obránce vytěžil z přečíslení, do kterých se hráči obou týmů dostávali pravidelně.

Pavel Kousal se raduje se spoluhráči ze Sparty z gólu proti Helsinkám.

„Turnaj k tomu svádí, aby se hrál otevřený hokej, výsledky pak bývají divoké. Vyložených šancí na tomto velkém hřišti je opravdu hodně, tolik přečíslení a brejkových situací v lize není,“ přitakal Kovář.

Ten pochytal 23 z 24 střel, I díky němu Sparta stále živí naději na přímý postup do semifinále. Nemá ho ale ve svých rukou, poražený finský celek by musel výrazněji vyhrát nad švýcarským Fribourgem.

O něco pravděpodobnější je účast ve čtvrtfinále, ve kterém by se Pražané představili v pondělí.

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

„To by byl třetí zápas ve čtyřech dnech. Síly budou ubývat a to bude vést k tomu, že se budou kupit chyby. Budou tam brejkové situace, bude hodně vyloučení, přesilovek. Bude to o tom, kdy udělám více chyb a kdo je potrestá,“ vysvětloval Kovář.

A nezapomněl zmínit ani další klíčový faktor, jenž ovlivňuje výkonnost – nadmořská výška. Hala v Davosu se totiž nachází přibližně v 1560 metrech.

„Lidi si to asi neumí moc představit, ale je to jako kdyby nám na Sněžce postavili stadion a hrály se tam dva zápasy ve dvou dnech. V těch 1600 metrech nad mořem zápas stojí dvakrát třikrát více sil než normálně,“ líčil zkušený brankář.

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje v utkání Spengler Cupu proti Helsinkám.

Se spoluhráči může načerpat energii během nedělního volna, někteří členové kádru jsou na turnaji i s rodinami. I díky tomu je tradiční a prestižní Spengler Cup ojedinělým zážitkem.

„Oproti lize je tady příjemné hrát. V lize totiž navíc hrajete o body, nechcete za žádnou cenu prohrát a nastupujete proti soupeřům, které spíše nemáte rád. Tady se prohry nebojíte a více si užíváte hru,“ uzavřel sedmatřicetiletý gólman.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slovensko vs. NěmeckoHokej - - 27. 12. 2025:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • -
  • -
  • -
Davos vs. Collegiate SelectsHokej - - 27. 12. 2025:Davos vs. Collegiate Selects //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.95
  • 4.60
  • 2.90
Lotyšsko vs. KanadaHokej - - 27. 12. 2025:Lotyšsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
27. 12. 22:30
  • 30.00
  • 25.00
  • 1.01
NY Islanders vs. NY RangersHokej - - 28. 12. 2025:NY Islanders vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
28. 12. 00:00
  • 2.57
  • 3.93
  • 2.50
USA vs. ŠvýcarskoHokej - - 28. 12. 2025:USA vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
28. 12. 00:00
  • 1.04
  • 20.10
  • 22.80
Winnipeg vs. MinnesotaHokej - - 28. 12. 2025:Winnipeg vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
28. 12. 01:00
  • 2.55
  • 3.98
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Slávisté zastavili Vsetín a vévodí první hokejové lize, druhá Jihlava udolala Kolín

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté Slavie si upevnili první místo v prvoligové tabulce. V 35. kole doma porazili 3:1 Vsetín, který měl za sebou tři vítězné zápasy. Staronový vsetínský trenér Luboš Jenáček, jenž před návratem...

27. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  20:34

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

ONLINE: Česko - Dánsko. Druhý zápas juniorů na MS, národní tým čelí outsiderovi

Sledujeme online
Čeští junioři se radují z gólu proti Kanadě.

Čeští hokejisté po úvodním nezdaru proti Kanadě chtějí zapsat první vítězství, v zápase proti Dánsku jsou favoritem. Druhé utkání národního týmu na juniorském mistrovství začíná ve 2:30 ráno,...

27. prosince 2025

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Sparťanští hokejisté dokázali na Spengler Cupu odčinit páteční porážku s Fribourgem, ve druhém utkání ve skupině proti finskému IFK Helsinky vyhráli 4:1. Rozhodující gól zapsal útočník Martins...

27. prosince 2025  14:46,  aktualizováno  17:54

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

27. prosince 2025  15:09,  aktualizováno  15:40

Provokace i další gesta. Kanaďané si výhru užívali, Nestrašil pravil: Oslavy už byly moc

Kanadští hokejisté slaví gól v utkání proti Česku.

Kanada se chtěla proti českým hokejovým juniorům vytáhnout. Ještě aby ne, vždyť právě národní tým jí dvakrát za sebou vystavil stopku už ve čtvrtfinále. V prvním zápase ve skupině mistrovství světa...

27. prosince 2025  11:18

Augusta po prohře chválil: Herně výborný vstup do turnaje. Respekt musíme budovat

Kouč české dvacítky Patrik Augusta po zápase se Švédskem.

Po zápase přišel do kabiny s jasným vzkazem. Pánové, hlavy vzhůru! Ač jeho tým zahájil šampionát juniorů porážkou 5:7, Patrik Augusta mohl být s lecčíms spokojený. A jaký hlavní poznatek si z duelu s...

27. prosince 2025  8:46

Slováci na MS dvacítek těsně podlehli Švédsku, zvítězili Američané i Finové

Slovenský hokejista Andrej Fabuš v utkání proti Švédsku.

Švédští hokejisté porazili v úvodním utkání mistrovství světa hráčů do 20 let v St. Paulu Slovensko 3:2. Utkání skupiny A rozhodl v čase 56:03 útočník Ivan Stenberg, který si připsal stejně jako...

27. prosince 2025  8:35

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

27. prosince 2025  7:25

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

27. prosince 2025  5:11,  aktualizováno  6:35

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

26. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  22:58

Olomoucký bek Petrovický prožil hořký návrat. Varaďa vítkovickou euforii krotil

Jan Šír z Vítkovic čelí olomoucké převaze.

Olomoučtí hokejisté nezvládli druhý zápas hokejové extraligy za sebou. Po úterní porážce 2:7 se Spartou prohráli také v pátek doma s Vítkovicemi 0:6. Vysoká porážka zastínila radost fanoušků Mory z...

26. prosince 2025  21:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.