Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Právě on střelecký účet svého týmu otevřel. Po osmi a půl minutách se dočkal odměny za práci před brankovištěm, v přesilové hře se dostal k dorážce a po nevyužitých šancí z úvodního duelu se mohl konečně radovat z gólu.
„Dodá vám to spoustu energie. Jsem moc rád, ale chci být ještě produktivnější. Jsem tam od toho, abych gólmanovi překážel, snažím se to plnit co nejlépe,“ přiblížil šestadvacetiletý forvard.
Spokojenější oproti porážce se švýcarským Fribourgem (2:5) může být i zbytek týmu.
Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals
„Není příjemné prohrát první zápas na turnaji a mít na sobě tlak, že bychom skupinu zakončili se dvěma porážkami a měli z toho špatný dojem. Dali jsme hezké góly, hráli jsme pěkný hokej,“ pochvaloval si gólman Kovář, jenž pochytal 23 z 24 střel.
Na vítězství měl velký podíl, v atraktivním utkání se totiž střídala jedna šance za druhou a finský tým opakovaně hrozil. Prosadil se však pouze jednou, po 38 odehraných minutách snížil na 1:2. Jenže český celek se nepoložil, naopak bleskově zareagoval.
Kanadskou spolupráci s Devinem Shorem zužitkoval Aaron Irving. Produktivní obránce vytěžil z přečíslení, do kterých se hráči obou týmů dostávali pravidelně.
„Turnaj k tomu svádí, aby se hrál otevřený hokej, výsledky pak bývají divoké. Vyložených šancí na tomto velkém hřišti je opravdu hodně, tolik přečíslení a brejkových situací v lize není,“ přitakal Kovář.
Ten pochytal 23 z 24 střel, I díky němu Sparta stále živí naději na přímý postup do semifinále. Nemá ho ale ve svých rukou, poražený finský celek by musel výrazněji vyhrát nad švýcarským Fribourgem.
O něco pravděpodobnější je účast ve čtvrtfinále, ve kterém by se Pražané představili v pondělí.
„To by byl třetí zápas ve čtyřech dnech. Síly budou ubývat a to bude vést k tomu, že se budou kupit chyby. Budou tam brejkové situace, bude hodně vyloučení, přesilovek. Bude to o tom, kdy udělám více chyb a kdo je potrestá,“ vysvětloval Kovář.
A nezapomněl zmínit ani další klíčový faktor, jenž ovlivňuje výkonnost – nadmořská výška. Hala v Davosu se totiž nachází přibližně v 1560 metrech.
„Lidi si to asi neumí moc představit, ale je to jako kdyby nám na Sněžce postavili stadion a hrály se tam dva zápasy ve dvou dnech. V těch 1600 metrech nad mořem zápas stojí dvakrát třikrát více sil než normálně,“ líčil zkušený brankář.
Se spoluhráči může načerpat energii během nedělního volna, někteří členové kádru jsou na turnaji i s rodinami. I díky tomu je tradiční a prestižní Spengler Cup ojedinělým zážitkem.
„Oproti lize je tady příjemné hrát. V lize totiž navíc hrajete o body, nechcete za žádnou cenu prohrát a nastupujete proti soupeřům, které spíše nemáte rád. Tady se prohry nebojíte a více si užíváte hru,“ uzavřel sedmatřicetiletý gólman.