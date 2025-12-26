ONLINE: Sparta vstupuje do Spengler Cupu, na úvod vyzývá obhájce z Fribourgu

Při minulém startu se Pražané dostali až do finále, které ale nezvládli. Nejstaršího klubového turnaje na světě, který se poprvé konal v roce 1923, se účastní pojedenácté. V letech 1962 a 1963 ho vyhráli, finále si zahráli ještě v roce 2004.
Uspět touží i tentokrát. „Zažil jsem turnaj i jako hráč a vždycky se nám tu líbilo. Věřím, že v Davosu zanecháme nějakou stopu,“ doufá trenér Jaroslav Nedvěd.
Jeho svěřenci chtějí ukončit čekání českých klubů na prvenství, posledním vítězem turnaje zůstává Dukla Jihlava, jejíž triumf se váže k roku 1982.
Vedle Sparty se v posledních letech dostaly do finále také Třinec (2019) a předloni Pardubice. Nejúspěšnějšími účastníky v historii jsou před 97. ročníkem pořádající Davos a Kanada shodně se 16 triumfy.
„Je to fajn turnaj a může být i pozitivní, že ho chceme vyhrát. Může to být jeden z vrcholů sezony. Jedeme tam s ambicemi, i když víme, že to bude těžké. Trošku si ale díky tomu i odpočineme od ligy. Hlavní je, aby se nikdo nezranil, zdraví je nejdůležitější,“ hlásí útočník Michael Špaček.
Omluvenku z turnaje dostal po narození prvního potomka jeden ze členů stabilní brankářské dvojice Josef Kořenář, chybí také forvard Roman Horák, jinak ale Pražané odjeli v nejsilnější možné sestavě. A to i s nejnovější posilou, kterou je finský útočník Kristian Vesalainen, jenž se k týmu připojil právě před turnajem.
S novými spoluhráči na úvod čelí obhájci trofeje, Fribourg před rokem ve finále zvítězil nad německým Straubingem jednoznačně 7:2. Se Spartou se švýcarský tým potkal v historii pouze jednou, v přípravě před devíti lety zvítězil 6:3.
Vítěz pátečního duelu zakončí skupinu střetnutím s IFK Helsinky v neděli, poražený narazí na finský celek už v sobotu. Kdo si vybojuje den zápasového volna?