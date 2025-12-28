Davos s českými útočníky Matějem Stránským a Filipem Zadinou obsadil druhé místo a čeká ho souboj s IFK. Fribourg a U.S. Collegiate Selects postoupily přímo do úterního semifinále.
Davos se ujal vedení čtyři sekundy před koncem první třetiny, kdy se k odraženému puku dostal před brankovištěm Zadina a poslal jej za Jamese Reimera. Po 78 sekundách druhé části sice vyrovnal Nikolas Brouillard, ale v čase 45:03 se Davos vrátil do vedení. Stránský se po neproměněné šanci dostal za brankou opět k puku a připravil gól pro Rasmuse Asplunda.
V polovině závěrečného dějství zvýšil náskok domácího týmu Yannick Frehner a 35 sekund před koncem při power play Kanady zamířil do prázdné branky Stránský.
Další program
Pondělí 29. prosince - čtvrtfinále
15:10 HC Sparta Praha - Kanada
20:15 HC Davos - IFK Helsinky
Ve zbývajícím čase sáhl ke hře bez brankáře i Davos, ale gól, který by jej poslal přímo do semifinále, už nedal. Při shodném zisku tří bodů a skóre 7:6 s U.S. Collegiate Selects jej na druhé místo odsunula porážka ve vzájemném utkání.
Fribourg, který obhajuje triumf na turnaji z loňska, sice v první třetině prohrával 0:1 i 1:2, ale ve druhé části otočili stav Attilio Biasca a Niklas Friman. Ve 44. minutě pojistil náskok Jacob de la Rose. Finský celek ještě v čase 56:34 zkorigoval výsledek díky brance Petruse Palmua.
IFK nastoupilo bez českého útočníka Petra Kodýtka, který byl při sobotní porážce se Spartou 1:4 kapitánem týmu.
21:18 Brouillard (Hicketts)
19:56 Zadina (Ryfors, Lemieux)
45:03 Asplund (Stránský)
50:09 Frehner (Knak, Nussbaumer)
59:25 Stránský (Corvi)
Reimer (C. Hughes) – Allan, Addison, Brouillard, Hicketts, Bourque, Livingstone, Chicoine – Sgarbossa, Caggiula, Richard – Seney, Peca, Clarke – Grant, Shaw, Foudy – Fritz, Andreoff, Schnarr – Morley.
Hollenstein (Aeschlimann) – Fora, Gross, Frick, Dahlbeck, Jung, Andersson, Barandun – Kessler, Stránský, Asplund – Corvi, Frehner, Tambellini – Ryfors, Zadina, Lemieux – Nussbaumer, Knak, Huuhtanen – Komarov.
06:54 Sörensen (Seiler)
21:00 Biasca (Borgström)
32:22 Friman (Biasca)
43:35 de La Rose (Kapla, Ljunggren)
01:01 Larsen (Ragnarsson)
09:13 Somppi
56:34 Palmu (Melart)
Galley (Berra) – Glauser, Streule, Rathgeb, Kapla, Friman, Seiler, Jecker – Sörensen, de La Rose, Schmid – Bertschy, Borgström, Biasca – Sprunger (C), Walser, Marchon – Nicolet, Ljunggren, Rau – Etter.
Hovinen (Alnefelt) – Ervasti, Melart (C), Larsen, Ragnarsson, Salmela, Pezzullo – Josling, Ashbrook, Somervuori – Akeson, Somppi (A), Palmu (A) – Fahrni, Sinivuori, Lundell – J. Seppälä, Hartikainen, Karjalainen.
Skupina Torriani – konečná tabulka:
|1.
|Fribourg-Gottéron
|2
|2
|0
|0
|0
|9:5
|6
|2.
|Sparta
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|3.
|IFK Helsinky
|2
|0
|0
|0
|2
|4:8
|0
Skupina Cattini – konečná tabulka:
|1.
|U.S. Collegiate Selects
|2
|1
|0
|0
|1
|7:6
|3
|2.
|Davos
|2
|1
|0
|0
|1
|7:6
|3
|3.
|Kanada
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|3