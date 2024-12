Tenhle vlak nezastavuje. Radil o nabité pardubické sestavě i Spengler Cupu

V zimě však Spengler Cup u televize hltal a představoval si, jaké by to bylo si na něm zahrát.

„Moc mě to bavilo. Hlavně když pak za Davos hráli Petr Sýkora s Josefem Bednářem, koukal jsem na každý zápas. Později pak v Davosu působil i Robert Kousal, za kterým jsem se byl asi dvakrát podívat, a zažil tak atmosféru turnaje přímo na místě. Mám moc rád hory a jen jsem se v tom všem utvrdil, že bych tady chtěl jednou hrát,“ líčil Radil v rozhovoru pro iDNES.cz.

A sny se mají plnit, ne? Poprvé to vyšlo loni a zanedlouho Radil tohle všechno zažije znovu. Na Boží hod ráno nasedne se spoluhráči do letadla směr Curych a pak na autobus do Davosu. Tam Dynamo 26. prosince rozehraje slavný Spengler počtvrté. V 15:10 nastoupí proti Fribourgu-Gotterón.

Radost pardubických hokejistů po postupu do finále Spenglerova poháru. Trofej pro vítěze Spengler Cupu.

„Už se těším. Místní dřevěná Vaillant Arena dokonale zapadá do toho horského prostředí. Máte v ní zkrátka ještě o kus větší motivaci se ukázat a uhrát dobrý výsledek,“ dodal.

Loni se vám na Spengleru povedlo postoupit do finále. Je ještě semifinálový obrat s Kanadou hodně živý?

Občas si na to vzpomeneme, když vidíme nějaké video, ale už je to pryč. Chce to zase vytvořit si nové vzpomínky a zážitky.

Úplně stejnou větu jste mi řekl před play off v loňské sezoně.

Fakt? Vidíte to.

Zápasy Dynama na Spengler Cupu 1. zápas 26. prosince

Fribourg – Pardubice 15:10 2. zápas 27., nebo 28. prosince

Pardubice – Kärpät Oulu 15:10 (O datu utkání rozhodne výsledek prvního zápasu. V případě vítězství získá Dynamo den volna.) Další program turnaje:

29. prosince

čtvrtfinále 15:10 a 20:15 30. prosince

semifinále 15:10 a 20:15 31. prosince

finále 12:10

Finále v Davosu následovalo ani ne dvanáct hodin po semifinále. To muselo být nesmírně náročné.

Je to asi jediné minus toho turnaje. Moc nechápu, proč chtějí hrát takhle brzo (zápas začíná 31. 12. ve 12:10 hodin). Asi zkrátka kvůli silvestru, slyšel jsem názor, že kdyby se hrálo později, tak by nepřišlo tolik lidí. Hrát takhle rychle po sobě je strašně těžké, ale na druhou stranu se to v našem případě může teoreticky stát podruhé v životě. Jiné takové turnaje nejsou, takže když už se to podaří, tak nad tím člověk nepřemýšlí. Prostě se hraje finále. Jdete do toho naplno.

Spengler Cup je prestiž, ale taky parádně strávený vánoční čas s rodinou a spoluhráči. Co na turnaji převažuje? Práce, nebo zábava?

No, někdy je docela těžké to oddělit. (směje se) Je to skvělý turnaj s velkou tradicí, který navíc nabízí krásné vánoční prostředí. Loni se vydařilo počasí, svítilo sluníčko, snad to letos bude stejné.

Jak vlastně na Spengleru vypadá týmový život mimo zápasy?

Zase to srovnám s loňskem. Když byl volný den, tak jsme všichni vyrazili do jednoho z místních horských středisek, užívali jsme si výhledy, krásné počasí a vánoční atmosféru. Kdybych to měl brát za sebe, tak bych v Davosu chtěl sjet co nejvíc sjezdovek, ale to samozřejmě nejde. Pořád jsme tam hlavně kvůli hokeji a musíme šetřit síly.

Do Švýcarska odlétáte 25. prosince ráno. Jak hodně se tomu podřizují Vánoce?

Nijak extra. Štědrý den si chci užít, sledovat v televizi pohádky a tak, jako každý. Chystáme se k manželčiným rodičům, kteří si docela potrpí na vánoční tradice, takže se třeba přes den snažíme nejíst. Bude to v pohodě.

Davos leží ve velké nadmořské výšce (1 560 metrů), je to během turnaje znát?

Asi se to trochu projeví, ale dá se na to zvyknout docela rychle. Loni mi to trvalo jeden trénink, při zápase už to člověk tolik nevnímá.

Co počasí jako takové? V Česku je to aktuálně skoro na mikinu, zatímco v Alpách panuje klasická zima se sněhem.

Přesně o tom turnaj je. Zima tam vypadá jako zima, tak, jak si ji představuju. Tady ji každým rokem máme méně a méně. V Pardubicích jsem snad sníh na Vánoce ještě neviděl.

Zato na Spengleru už to letos bude podruhé v řadě. V minulosti na turnaji nastupovaly také týmy z Ruska, měl jste k němu někdy blízko v dresu Spartaku Moskva či Dinama Rigy?

Ne. Asi dvakrát byl na Spengleru Jekatěrinburg, to vím, protože jsem se o tom bavil s Petrem Koukalem. Jinak ale vlastně netuším, jestli tam Spartak Moskva vůbec někdy byl.

TEMPO. Lukáš Radil na čele skupinky spoluhráčů ze Spartaku Moskva při jednom z tréninků na ovále v Pardubicích.

Několikrát. Turnaj dokonce pětkrát vyhrál.

Tak to bych netipnul. Když jsme se bavili s tehdejším vedením Spartaku, tak na to nikdy nepřišla řeč.

Každoročním tématem na Spengleru jsou posily, týmy si mohou na turnaj půjčovat různé hráče. Dynamo tuhle možnost opět nevyužije, nicméně je to asi plus, ne?

Určitě jo. I takhle máme kádr docela široký, takže žádné posily ani nepotřebujeme. Vím, že jiné týmy to tak dělají, ale já to nikdy nezažil, takže ani nevím, jestli to tým ovlivní, nebo ne.

Vy máte vlastně docela kliku, že vám turnaj neuteče. V říjnu jste prodělal nepříjemné zranění, už jste stoprocentní?

Jo. Měl jsem dlouhou pauzu, ale potom taky docela dlouhou přípravu na návrat, takže se cítím lépe. Teď jde o zisk herní praxe.

Nabíráte ji vedle parťáka Roberta Kousala. Jste vlastně poslední dva hráči v týmu, kteří odkazují na úspěšnou éru v minulém desetiletí.

Vzájemně cítíme, že jsme se narodili dřív než ostatní kluci v kabině (směje se). Ale snažíme se užít si každý zápas, odehrát ho co nejlépe. Je bonus, že můžeme být vedle sebe, známe se dlouho a máme zajeté hokejové věci.

Navíc jste velcí parťáci i mimo led. Oddaluje vám to konec kariéry? Osobně z vás mám pocit, že dokud vás neodnesou, tak budete hrát.

Lépe bych to neřekl. Máme spoustu společných koníčků a jsme fakt dobří kamarádi, je to super. Za sebe bych si přál, abychom tady hráli, co nejdéle to půjde.

Vyjedete v nové hale? Robert Kousal už s tím podle svých slov moc nepočítá.

Bude záležet na výkonnosti, ale to je tak hrozně daleko, že se o tom nemůžeme bavit.

Zajímá vás dění kolem stavby?

Jo, měli jsme s vedením klubu několik schůzek, kde nám spoustu věcí ukazovali. Nemám úplně detailní povědomí o stavebních povoleních a pracovním harmonogramu, ale základní přehled mám.

V Pardubicích po návratu z Ruska kroutíte třetí sezonu. Jak se klub za tu dobu změnil?

Nezastavujeme. (usmívá se) Přišli sem nesmírně kvalitní hráči, na každou pozici v našem týmu byste asi těžko hledal někoho lepšího, v extralize určitě. Nebojím se říct, že máme jednu z nejlepších soupisek v Evropě. Je s tím spojený velký tlak, pořád musíme něco potvrzovat, ale patří to k nám.

S Robertem Kousalem jste až ve třetí formaci, což se z určitého pohledu zdá neuvěřitelné. V drtivé většině týmů byste neslezli z ledu.

Takhle to zkrátka je. Tenhle vlak skutečně nezastavuje, přicházejí lepší a lepší hráči. Já kvůli tomu zranění teď dlouho nehrál, ale musím říct, že s Robertem dostáváme času na ledě dost. Máme prostor i na přesilovkách, takže si vůbec nemáme na co stěžovat. Nevidím v tom problém.

Jak vnímáte právě to, že z týmu postupně mizí Pardubáci?

Jak to říct... Na jednu stranu se asi není čemu divit. Trend se mění, přibližujeme se k Americe, což platí nejen o Dynamu. Ani ostatní týmy nejsou postavené na odchovancích. Za oceánem to funguje, tak proč by to nešlo tady. Samozřejmě mě to i trochu mrzí, hlavně ten odchod Tomáše Zohorny. Hráli jsme spolu fakt dlouho a byli jsme na sebe zvyklí, ale pohybujeme se zkrátka v byznysu, kde se nehraje na pocity a city. Skladbu týmu podřizujete úspěchu.

Je dnešní Dynamo ještě vůbec kam posunout? Teď už by sem snad museli začít chodit hráči s pevnou pozicí v NHL.

Podle mě je to vždycky kam posouvat, ale ptáte se na to špatného člověka. Kdybych seděl ve vedení, tak do toho asi vidím víc, ale jsem hráč a nikdo se se mnou o podobných plánech nebaví.