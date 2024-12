S nájezdy mi pomohla vysílačka u nás na střídačce, líčil gólman Vomáčka

Pardubičtí hokejisté mohou v sobotu v 15.10 na Spenglerově poháru do druhého zápasu ve skupině proti finskému celku Kärpät Oulu jít s výrazně lepší náladou. Na střídačce budou opět mít původně nominované duo Roman Will – Tomáš Vomáčka.

První momenty po Willově odstoupení v padesáté minutě čtvrtečního zahajovacího duelu turnaje proti švýcarskému Fribourgu (3:2 po nájezdech) nasvědčovaly vážnému poranění stehenního svalu, nakonec však šlo „jen“ o silné křeče zaviněné třeba vysokou nadmořskou výškou.

„Doufal jsem, že Willda bude v pohodě. Vidět ho ležet na ledě, vstát a znovu spadnout opravdu nebylo nic příjemného,“ děsil se zaskakující Tomáš Vomáčka.

Will se snažil sáhnout lapačkou po kotouči mířícím do sítě, jenže v tu chvíli se svalil na zem. Dlouho ležel, když se zkusil zvednout a popojet, spadnul znovu. Při pohledu na pardubickou střídačku jste v tu chvíli viděli všechny hlavy dole, další zranění. Další klíčový hráč mimo.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák v utkání proti Fribourgu.

„Bylo to fakt těžké. Navíc pro mě, když jsem tam padesát minut jen seděl na střídačce a najednou musel jít do brány. A pak ten začátek,“ nakousával Vomáčka další perné momenty, které následovaly doslova za pár vteřin.

K razantní střele se dostal Ryan Gunderson, Vomáčka se ještě ani neseznámil s pukem a už jej lovil ze sítě. Jeho Dynamo za čtyřiapadesát vteřin ztratilo vedení 2:0 nabyté v první třetině.

„Byl jsem z toho hodně nervózní, ale nechtěl jsem věšet hlavu. Hodně mi pak pomohli kluci přede mnou, kteří zase hráli na krev,“ chválil spoluhráče Vomáčka.

Pak ještě vytáhl jiných devět jistých zákroků včetně prodloužení a poslední slovo měl především v nájezdech.

„Když nedostanu gól, tak nemůžeme prohrát. Tím jsem se snažil řídit,“ popisoval své rozpoložení Vomáčka.

Skutečně pochytal všech pět pokusů soupeře a v součtu s povedenou fintou kapitána Lukáše Sedláka nakonec pomohl k prvním dvěma bodům Dynama na turnaji. A především k volnému dni, během nějž může své trable doléčit třeba právě Roman Will.

„Přitom to byl on, kdo byl na nájezdy pořádně nabiflovaný od našeho trenéra brankářů,“ usmíval se Vomáčka. „František Brázdil se ale snažil co nejvíc věcí odkomunikovat na střídačku přes vysílačku, tak jsem si z toho něco vzal,“ dodal.

Získané informace pak bezprostředně po rozhodnutí prodal poměrně výraznou oslavou výhry v podobě klouzání se po ledě.

„Měl jsem blackout, obrovskou radost. Byl to jeden z největších zápasů, který jsem chytal,“ přemítal Vomáčka.

Další pravděpodobně přijde hned zítra při zmíněném střetnutí s Kärpätem Oulu. Půjde o vůbec první vzájemný duel těchto dvou soupeřů v novodobé historii. Pro bronzový celek finské Liigy v loňské sezoně půjde taktéž o druhý zápas na Spengler Cupu, dnes v 15.10 totiž nastoupí proti Fribourgu.