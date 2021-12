Spartě před Spenglerovým pohárem vypadl i Thorell. Zvednou se Pražané v Davosu?

„Na turnaji se v podstatě netrénuje, ale jen hraje. Můžeme odehrát tři až pět utkání. Chtěli jsme s sebou vzít pět formací, ale my je ani nemáme. Uvidíme, jak tam dopadneme, každopádně se musíme dát dohromady,“ sdělil po porážce s Třincem trenér Josef Jandač.

Největší starosti má 52letý bývalý reprezentační kouč s obranou. Mimo hru zůstávají Moravčík, Němeček, Jurčina či Matuškin. Jeřábek v sestavě od zápasu s Olomoucí z minulé neděle také chybí.

„Oslabení to je, jde o kluky ze základní sestavy, ale takový je hokej. Další, kteří tady jsou, se s tím musí vyrovnat a podat stoprocentní výkon na ledě,“ podotýká útočník Vladimír Sobotka.

Obránce Ondřej Mikliš potvrdil, že absence zmíněných beků má vliv na výkony mužstva. Zároveň však dodal, že tým v defenzivě kupí zbytečné chyby, které nesouvisí s chybějícími hráči.

„Nechci se vymlouvat, se zraněními se musíme popasovat,“ doplňuje už poměrně tradičně Jandač a smířeně přidává, že „z marodky se zatím nikdo nevrátil“.

Naopak mu na ní další hráč přibyl. Ke smůle klubu se jedná o švédskou oporu Erika Thorella. Ten se zranil ve čtvrté minutě střetnutí s Oceláři. Do obličeje jej zasáhl letící kotouč.

„Došlo k tomu po střele, která byla zvednutá. Erik nestačil uhnout a má zlomený nos, budou mu ho rovnat pod narkózou a je tam podezření na otřes mozku. Takže s námi určitě nepojede.“

Spartu ve Švýcarsku čeká v neděli nejprve výběr tamního kantonu Bern složeného z týmů SC Bern, Biel a SCL Tigers. Podle výsledku pak buď v pondělí (v případě prohry), nebo v úterý (v případě výhry) vyzve právě pořadatelský Davos.

„Budou to skvělé zápasy, švýcarská liga je kvalitní a já jsem na to sám zvědavý,“ přiznává Mikliš. „Ještě jsem ve Švýcarsku nebyl a nevím, co od toho čekat. Davos je prý nádherné město. Jedu tam s rodinou a doufám, že si užijeme Vánoce a konečně přivezeme nějakou výhru.“

Pražané chtějí navázat na výkony z Ligy mistrů, kde z českých týmů prošli jako jediní až do čtvrtfinále a těsně v něm vypadli s Rögle. Paradoxně na evropské scéně v konkurenci švédských, finských či německých klubů podávali lepší výkony, než kterými se prezentují v domácí soutěži.

„Může nám to pomoct. Chce to jít do turnaje s čistou hlavou, odevzdat co nejlepší výkon a snad nás to tam nakopne i stmelí,“ prohodil Mikliš.

Přitom původně ani sparťané netušili, jestli vzhledem ke koronavirovým opatřením v zemi helvétského kříže na akci poprvé po jedenácti letech odcestují.

„Podmínky od švýcarské vlády se změnily, možná bude ještě něco jinak. Loni se to zrušilo, letos je to na hraně,“ komentuje Jandač. „Pohár tam potřebují odehrát, protože Davos z něj jako klub žije... Ani nevím, jaká jsou pravidla pro to, kdybychom šli případně do karantény, ale testovaní budeme každý den.“

Spenglerův pohár se ve švýcarském Davosu koná od 26. do 31. prosince. Zúčastní se ho ještě Slovan Bratislava, finská KalPa Kuopio a švédská Frölunda. Týmy jsou rozděleny do dvou skupin po třech. Vítězové projdou rovnou do semifinále a zbylá mužstva se utkají v předkole.