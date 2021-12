Sparta na Spenglerův pohár pojede, kromě opor vezme i hráče ze Sokolova

V rámci 94. ročníku Spengler Cupu se měla Sparta nejprve utkat s evropským výběrem Kanady, který však svou účast na poslední chvíli odvolal. Český celek tak zatím čeká na jméno svého prvního soupeře, mohl by jím být slovenský Slovan Bratislava, či mužstvo Bernu složené ze tří klubů (SC Bern, Biel, SCL Tigers).

Důvod absence Kanady a Ambri-Piotty je jednoduchý - zhoršující se koronavirová situace, švýcarský tým je navíc od neděle v karanténě. Sparta se účasti vzdát nechce.

„Pokud již nenastane žádná neočekávaná situace, na Spengler Cup vyrazíme. Pro Spartu je velkou ctí, že si opět může zahrát na takto skvělém tradičním turnaji,“ řekl pro iDNES tiskový mluvčí klubu Marek Táborský.

Ve druhém utkání by měl Spartu čekat podle původního rozpisu domácí Davos, historicky druhý nejúspěšnější tým turnaje. Vyhrál ho hned patnáctkrát, o jeden titul více má Kanada, která v posledních pěti letech vždy došla minimálně do finále.

Sparta se ve Švýcarsku představí po jedenácti letech, tehdy vypadla ve čtvrtfinále s Kanadou.

„Po úspěšném tažení v Champions Hockey League pro nás Spengler Cup představuje další možnost konfrontace se špičkovými týmy evropských soutěží,“ hlásí Táborský.

Sparta v Lize mistrů narazila na soupeře ze Švédska, Finska a Německa, v Davosu se může potkat se švýcarským či slovenským týmem.

„Na turnaj s námi letí i několik našich mladých hokejistů a hráčů Sokolova. Věříme, že to pro všechny bude výborná hokejová zkušenost a skvělý zážitek,“ pokračuje.

Dohromady Sparta vezme do Davosu až dvacet pět hráčů do pole. Dá se tedy očekávat, že některé z opor budou mít více času na odpočinek.

Spenglerův pohár je v plánu od 26. do 31. prosince. Dalšími účastníky jsou švédská Frölunda a KalPa Kuopio z Finska. Poté, co organizátoři oznámili i šestého účastníka turnaje, je jasné, že se bude hrát podle tradičního schématu. Týmy budou rozděleny do dvou tříčlenných skupin, jejich vítězové postoupí přímo do semifinále a ostatní se střetnou v prvním kole play off.