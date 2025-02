Fico rozděluje sportovce. Lašák v slzách, Vlhová demonstruje. Tenista premiéra brání

7:02

V hokejové bráně schytal spoustu tvrdých ran. Teď ale Ján Lašák zažívá větší bolest. Štve ho, že by mohl přijít o milovanou chalupu, rodinné dědictví. Na jejím místě by měla vyrůst vodní elektrárna. „Tato vláda se mi chystá sebrat to, co je mi nejbližší,“ zoufá si někdejší gólman. Slovenských sportovců, kteří kritizují vládu premiéra Roberta Fica, přibývá.