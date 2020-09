Hokejový protest na Slovensku. Chceme kompenzace jako Češi, žádají kluby

Na začátku čtvrtečních utkání slovenského přípravného poháru byla k vidění neobvyklá věc. Po vhození úvodního buly hokejisté nezačali bojovat o puk, nýbrž půl minuty klepali hokejkami o led. Všech osm zápasů toho dne mělo stejný začáteční scénář. Až po protestním gestu se utkání rozjela obvyklým způsobem.

Příčinou společné akce slovenských hokejových klubů byla nespokojenost s nečinností státu vůči sportovním organizacím. Půlminutová prodleva na osmi stadionech měla upozornit na to, že slovenská vláda toho klubům naslibovala spoustu, jenže výsledky se nedostavily.

Protest hokejistů v Michalovcích:

„Doteď nepřišlo žádné řešení, jenom sliby. Omezil se počet diváků na stadionech, víc už však nikdo neřeší,“ citovala agentura TASR rozladěného šéfa Michalovců Martina Burinského. „A nemyslím tím jen ušlý zisk, ale obecně se nehledá způsob, jak udržet hokej při životě.“

Zmíněná omezení kapacity se na září zpřísnila, v halách může být přítomno maximálně 500 lidí. Extraligová sezona sice na Slovensku začíná až 2. října, další vývoj situace však zatím znám není. A kluby se bojí, že přísná opatření budou pokračovat.

„Dokážeme hrát i bez diváků, ale stát by si měl uvědomit, že když nenalije peníze do profesionálních klubů, padne s nimi i mládež,“ je rozhořčený Ľudovít Jurinyi, ředitel popradského klubu. „Vláda by se měla ke sportu postavit úplně jinak. Tady nikdo nechce zbohatnout, ale přežít. Všechna ta omezení nám brání v podnikání.“

Stále stejná slova zněla i po čtvrtečním protestu. Asociace klubů zároveň s ním vydala hromadné prohlášení nabádající stát k činnosti. „Vyzýváme všechny kompetentní osoby, aby se konečně začaly zaobírat problémy hokejových a dalších sportovních klubů, kterým hrozí v současnosti zánik. Nejen, že by se tím zvýšila nezaměstnanost, ale upadl by i celý profesionální sport na Slovensku. Přitom se sportovci se veřejnost nejvíce ztotožňuje, jejich úspěchy spojují celý národ,“ stojí ve společném prohlášení.

Slovenské kluby se zároveň odvolávají na situaci v Česku, kde vláda slíbila pomoc mimo jiné i klubům hokejové extraligy. „Žádáme o zavedení podobného modelu jako v Česku, kde se státní podpora vypočítává podle průměrné domácí návštěvnosti a násobí se cenou lístku,“ zní od slovenských klubů.

Popradský šéf Jurinyi zároveň varuje, že čtvrteční protest nemusí být zdaleka posledním aktem nevole klubů. „Je to jen zdvihnutý prst. Máme všechno vypočítané, stát by podpora zase tolik nestála. Ale pokud nás ani teď nevyslyší, spojí se všechny sporty. Pak budou někteří překvapení, až budeme stát před parlamentem,“ varoval Jurinyi.