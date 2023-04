Spory ve slovenském hokeji. Rozpadne se extraliga? Bratislava chce hrát v Česku

„Cesta je principiálně otevřená,“ uvedl v rozhovoru pro magazín .týždeň majitel klubu a předseda představenstva Rudolf Hrubý. A prozradil, že přesun by rád podnikl v horizontu tří až čtyř let.

Šéf extraligy Martin Loukota zatím o budoucích plánech bratislavského celku nemá žádné informace. „Nikdo mě nekontaktoval,“ zareagoval na dotaz iDNES.cz.

Dovedete si představit Slovan Bratislava v české extralize? Ano 54 %(129 hlasů) Ne 46 %(109 hlasů)

Pokud by k překvapivému kroku přeci jen došlo, v českém prostředí by se jednalo o dosud nevídanou záležitost.

Od roku 1993 se v nejvyšší hokejové soutěži mezi dospělými ještě nepředstavil zahraniční tým. Stalo se tak pouze mezi juniory a dorostenci, kde několik sezon působil rakouský Red Bull Salzburg.

Hrubý potenciální připojení označil za dlouhodobý cíl, ale zdůraznil, že nehodlá spěchat: „Ještě na to nemáme dostatečnou kvalitu. Nechci se tam připojit a pohybovat se někde mezi šestým a desátým místem.“

Slovan Bratislava vypadl v play off slovenské ligy už ve čtvrtfinále.

Slovan má teď úplně jiné starosti, vyhodnocuje si příčiny nepovedené sezony. Zatímco před rokem si užíval mistrovské oslavy, tentokrát se s play off rozloučil už ve čtvrtfinále, kde překvapivě nestačil na Michalovce.

„Naši lídři šli v klíčové fázi sezony výkonnostně dolů. A noví se bohužel nenašli,“ konstatoval Hrubý.

Šestý nejbohatší Slovák v žebříčku magazínu Forbes nahradil před třemi lety ve funkci podnikatele Juraje Širokého, jenž v minulosti působil jako agent Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Pod jeho vedením absolvoval bratislavský celek sedm sezon v ruské KHL, kterou v roce 2019 opustil kvůli dlouhodobým ekonomickým problémům.

Topil se v dluzích, neměl ani na zaplacení pronájmu stadionu. Krach významné hokejové značky nebyl daleko, finanční stabilitu přinesla až změna majitele.

Slovanu ale působení na domácí scéně evidentně nestačí, ambice zahrát si kvalitnější ligu přetrvávají. Nejasnosti ohledně příštího ročníku úmysly o přesunu do zahraničí ještě umocňuje.

Tipos extraligu momentálně řídí Ligová rada SZĽH (Slovenský svaz ledního hokeje). Většina klubů sdružených v APHK (Asociace profesionálních hokejových klubů) není s jejím vedením spokojená a promýšlí založení nové soukromé soutěže.

„Mohu ubezpečit veřejnost, že všechny kroky děláme ve prospěch našeho hokeje. Chceme se přiblížit vyspělejším hokejovým zemím, ne se jim vzdalovat,“ prohlásil Miroslav Kováčik, předseda APHK a prezident HK Nitra.

HC SLOVAN Bratislava @hcslovanba @Totik96 Pozor, trosku nešťastná štylizácia. Slovan nie je ten klub, ktorý chce opúšťať extraligu... Každopádne, uvidíme, aký vývoj udalostí prinesú najbližšie týždne. oblíbit odpovědět

Na opačné straně zákulisního konfliktu stojí podle slovenských médií Michalovce, Zvolen, Trenčín a právě Bratislava, která jako jediná z dvanácti týmů není členem APHK.

„Pokud by se ostatní chtěli osamostatnit, vytvoříme novou soutěž pod záštitou svazu, která bude mít do dvou let stejnou kvalitu jako ta současná,“ prohlásil odhodlaně Hrubý.

Řešení situace se nijak neposouvá, veškeré formální a smluvní závazky stále nejsou vyřešeny. „Jde o velký problém, který musíme vyřešit co nejdříve,“ uvedl Richard Lintner, zástupce APHK v Ligové radě.

Jasnější informace by měly přinést následující týdne. Zatím lze jen těžko odhadovat, co bude dál.