POHLED: Slovan nedýchá a KHL marně touží být protipólem NHL

Teď už jsou definitivně vypnuté, je konec. Slovan Bratislava v pondělí po sedmi letech ukončil působení v KHL a jeho šéfové učinili to, co už měli udělat před pár lety – utnout východní misi a vrátit se do slovenské ligy. Nikdo moc nebrečí, jen pozůstalí se musí křižovat dál, neboť po bratislavském tažení Ruskem zůstaly dluhy. Tu milion eur za halu, tam statisíce eur hráčům, brankář Čiliak se obrátil na soud.

Nicméně i příběh „belasých“ potvrzuje, že za 11 let fungování KHL mají velikášské plány zdejších hokejových bossů ke splnění daleko.

Ruské dobývání neruských hokejových trhů jde věru pomalu, vlastně vůbec. Zkrachoval Poprad, stejně tak pražský Lev. Skončil ukrajinský Doněck i chorvatský Záhřeb, který je finančně vysátý dosud. Drží se jen Helsinky, ale za první dva roky v KHL měly ztrátu 778 milionů korun a teď Jokerit zachraňují desítky milionů od vlivných ruských podnikatelů. Peking je ohledně diváckého zájmu příběh sám pro sebe, a tak z „cizáků“ déle funguje jen Riga a Minsk, města ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Sen o evropském protipólu NHL zůstává bláhovým, protože za expanzí většinou nestály sportovní cíle, ale cíle ryze lobbisticko-ekonomické. Někdo chtěl s Rusy udělat kšeft a snažil se zavděčit klubem, či naopak. I proto dlouho přežíval Slovan, proto boom zažil v Praze Lev. Když byznys padne, padne i hokej.

Ano, Rusové hledají další destinace, jako je Vídeň. Šejkové v Dubaji slíbili pořídit si hokejovou hračku, ale bez ryze hokejových zemí lze těžko mluvit o evropské NHL. I rozdíl kvality mezi celky je značný.

Jsou to dva roky, co Petr Bříza prorokoval, že do deseti let zmizí domácí ligy a vznikne jedna evropská. Vize bývalého šéfa Sparty se stále může naplnit, ale jak naznačuje „expanze“ KHL, máme my konzervativci naději, že se tak nestane.