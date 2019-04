Zaplaťte, nebo hrajte jinde. Slovan dluží za pronájem téměř milion eur

Ani po skončení ročníku, v němž schytával Slovan jednu ránu za druhou, není kolem největšího slovenského hokejového klubu klid. Jedním z největších posezónních restů je dluh za nesplacený nájem, který měl být původně vyřešen do konce března.

To totiž byla zároveň i lhůta pro podávání přihlášek do příštího ročníku KHL. Jenže Slovan dostal v tomto směru od ligy výjimku, a to do konce dubna. „Posunuly se termíny a vzhledem k tomu bylo odloženo i setkání zástupců Slovanu s městem,“ citovala agentura TASR mluvčího města Bratislava Petera Bublu.

Ještě 19. února dlužil Slovan za pronájem stadionu 978 069 eur. Následující měsíc už ale došla bratislavskému primátorovi Matúši Vallovi trpělivost.

„Když někdo dluží jen sedm eur, chodí mu upomínky a pak ho odpojí. Nikdo nemůže dlužit milion eur a dál používat stadion. Ty peníze nám chybějí v nákladech spojených s provozem,“ byl tehdy naštvaný Vallo.

Slovan na upozornění od města nereagoval a dostal se tak do sporu se Správou tělovýchovných a rekreačních zařízení Bratislavy (STaRZ). „Jelikož dlužník neuhradil své závazky ani po mnoha upozorněních, vymáhá STaRZ dluh soudní cestou. Od loňského února předložil spolek celkem čtyři žaloby,“ popisoval učiněné kroky mluvčí Bubla.

Zachrání Slovan nový investor? Ve hře je prý i Kellner

Podle TASR se klub k situaci momentálně nechce vyjadřovat, v únoru však vedení Slovanu vydalo prohlášení: „Od začátku působení v této aréně, ať už před zahájením rekonstrukce v roce 2009, nebo po jejím dokončení dva roky poté, HC Slovan své závazky vůči vlastníkovi arény vždy vyrovnal. Za posledních osm let navíc přispěl klub do městské pokladny několika miliony eur.“

Zimní stadion Ondreje Nepely, který prošel poslední rekonstrukcí před mistrovstvím světa 2011 (šampionát se na něm odehraje také letos), je domovem Slovanu od otevření v roce 1940. Teď to však vypadá, že by v případě neuhrazení dluhu musel osminásobný mistr samostatné slovenské ligy hledat nový stánek.

„Korunovala“ by se tím bídná sezona, kterou Slovan zakončil s velkým odstupem na posledním místě tabulky KHL. V průběhu ročníku se několikrát objevily zvěsti o prodeji klubu, návratu do slovenské extraligy či dluzích na hráčských výplatách.

Klub zaznamenal v prosinci historicky nejnižší návštěvu na domácím utkání, v únoru zase zakončoval základní část s provizorní sestavou a osmnáctiletým brankářem, který pustil gól přes celé hřiště.

Aby klub ve finančně náročné mezinárodní soutěži setrval, potřebuje nutně nového investora, který pomůže zalepit finanční trhliny v organizaci. Ve spojení se Slovanem bylo skloňované také jméno českého podnikatele Petra Kellnera, který měl figurovat mezi zájemci.