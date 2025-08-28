Napětí na Slovensku. Klub dluží i Gudasovi, hráč hrozí soudem: Už nebudu zticha!

„Vědomým konáním pana Buce byla v průběhu poskytování služby pro hokejový klub porušena profesionální hráčská smlouva, o této skutečnosti byl standardním způsobem informovaný. Medializaci případu z jeho strany proto považujeme za nepřípustný nátlak,“ stojí v prohlášení Skalice.
Účastník tří světových šampionátů v týmu působil do konce kalendářního roku 2024, poté po vzájemné dohodě odešel a sezonu dohrál v prvoligových Michalovcích.
„Žádnou dohodu ani splátkový kalendář jsem nepodepsal. Klub mi dluží výplatu za říjen, listopad a prosinec,“ uvedl pro sportweb.pravda.sk s tím, že aktuální dění řeší i s hokejovým svazem.
Vedení prý členům kádru v průběhu sezony oznámilo, že pokud nejsou přesvědčení o ambicích a dalším fungování mužstva, mohou odejít.
„Já tomu úplně nevěřil, navíc jsem měl nabídky z extraligy. Pak jsem si volal s pár kluky ze Skalice, těm nějaké peníze dorazily. Zajímalo mě, proč mně ně, ale jako důvod uvedli, že jsem přece odešel,“ popsal Buc.
Podle jeho slov se má jednat o pětimístnou sumu v eurech: „Po odchodu jsem neviděl žádnou snahu, aby mi vyplatili byť jen jediné euro. Čekal jsem už sedm měsíců, už nebudu zticha! Nechci nic jiného než peníze, na které mám právo.“
Majitel a prezident Miroslav Lipovský po minulé sezoně přiznal, že se Skalica nachází v tíživé finanční situaci.
„Problémy jsou velké. Musíme splnit určité podmínky, abychom získali licenci na další sezonu, jednou z nich je i vyrovnání pohledávek vůči hráčům,“ netajil před měsícem bývalý brankář.
Vše potřebné musí týmy podle svazové licenční směrnice stihnout vyřešit do 31. července, což se v případě Skalice nestalo. K odebrání licence ale rovněž nedošlo.
Do celé kauzy se navíc propisuje střet zájmů. Lipovský totiž pracuje na svazu nejen jako jeden z členů výkonného výboru, ale také sedí v licenční komisi.
Zatímco vedení klubu podepisuje posily na start nového ročníku, hokejistům, kteří zde absolvovali tu předchozí, byla vyplacena jen část pohledávek. To samé platí i pro kouče Lea Gudase, jehož pozici po prohře 2:4 s Prešovem ve finále druhé ligy převzal dosavadní asistent Juraj Jurík.
Podle informací slovenských médií se dohromady má jednat až o 100 tisíc eur (2,45 milionu korun).
„Když licenční komise zjistí, že klub nedodržel podmínky, licence by mu neměla být udělena. Pokud ji Skalica dostane, svaz poruší směrnice,“ postěžoval si Buc.
V minulosti nastupoval v české extralize za Olomouc, se zpožděnými výplatami se po odchodu jednoho z klíčových sponzorů setkal i v Michalovcích, ale zpětně peníze dostal.
„Zřejmě neplatí stejná pravidla pro všechny. Štve mě, když klub na sociálních sítích zveřejňuje fotky a videa, jak se těší na novou sezonu... Každý si myslí, že je všechno v pořádku, ale realita vypadá jinak. S trenérem Gudasem jsme se bavili, že bychom to případně řešili spolu,“ prohlásil Buc.
Rozhodnutí by mělo padnout nejpozději 4. září, osmatřicetiletý veterán je připravený hájit se i soudní cestou.
Lipovský mezitím pro klub hledá generálního partnera, který zajistí stabilitu. Zatím stále neúspěšně.