Proč? Může za to snad fakt, že Hrubce nikdy neviděli v NHL?

„Nikdy nepřišlo nic konkrétního a teď ve třiatřiceti jsem na ni už starej. Ten rychlík dávno projel, nevidím ani zadní světla,“ bere to sám s humorem. „Ale jo, mrzí mě, že jsem nedostal ani šanci o ni zabojovat.“

V Evropě je tak trochu přehlížený, ačkoliv podepisuje jen na lukrativních adresách, za které by většině ukápla slza vděku.

„Pro cizince je nesmírně těžké dostat se do Švýcarska, musíte si jejich respekt fakt zasloužit. Začnou vás vnímat, teprve až něco předvedete. To se mi líbí,“ poví Hrubec.

Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Za Zug načne na podzim už čtvrtou sezonu. „Ještě nikomu se nepovedlo vyhrát titul třikrát za sebou,“ těší se.

Přesto ho odborná porota přehlíživě nezvolila ani do nejlepší desítky hráčů v anketě Zlatá hokejka.

Fanoušci nevolají po jeho povolání do reprezentace, za což jistě může zpackaná olympiáda před třemi lety a obecně nevýrazné výkony za národní tým.

Říká se, že tým se s Hrubcem musí dlouhodobě sžít, není to gólman pro krátké turnaje. Zároveň platí, že odskákal nejtemnější období reprezentace.

Před dvěma lety se na šampionátu stal „obětí“ interních bojů mezi koučem Karim Jalonenem a trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. Nedokázali se shodnout, zda má chytat Hrubec, nebo na tribunu posazený Karel Vejmelka. Tou dobou už brankář NHL.

Od příchodu Radima Rulíka pozvánky nechodí, o čemž Hrubec příliš mluvit nechce.

Cítíte nicméně, že se vztahy významně narušily. Na otázku, zda má reprezentační kapitolu uzavřenou, odpoví zklamaně: „Asi to tak vyplynulo a pomalu se to zavřelo.“

Že by se za rok v květnu konal velký návrat? Šampionát pořádají právě Švýcaři, Hrubec by nemusel ani moc cestovat. „Manželka se mě už ptala, jestli seženeme lístky a pojedeme se podívat,“ pokrčí rameny. S povoláním nepočítá.

A k českým fanouškům přidá ještě jednu poznámku.

„Švýcaři berou porážky sportovně. Za tři roky se mi nestalo, že by mi přišla hnusná zpráva na telefon. V Česku to byla klasika. Švýcaři si možná občas zanadávají, ale nevidí důvod, proč by vám to psali nebo rovnou vyhrožovali,“ zamyslí se.

Ne, nezdá se, že by Hrubec spěchal domů.

Nezasloužil by si ale od krajanů víc uznání? Jen těžko by se někdo mohl chlubit většími úspěchy z posledních let, jeho mentalitu by měli trenéři české mládeže ukazovat jako příkladný vzor.

„Dokud v sobě má člověk oheň, touhu a dokáže nakazit ostatní tím mistrovským myšlením, měl by si klást nejvyšší cíle. Proč za tituly nejít zas a znovu? Jakmile přestanete o něco bojovat, nemá smysl hrát,“ poví.

Načež překvapí: „Víte, všichni vidí pět titulů, ale pro mě je největší výhrou, co se nám povedlo se Saves help.“

Jestli sledujete hokej, možná tušíte. Hrubec založil organizaci před šesti lety s myšlenkou pomoci potřebným. Za každý zákrok dá brankář alespoň deset korun. Zapojily se desítky gólmanů včetně těch z NHL – Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Vítek Vaněček...

Šimon Hrubec založil nový projekt. Vedle Saves Help, kde se brankáři skládají na pomoc potřebným za každý zákrok menším obnosem, vzniká The Braves. Funguje na principu, kdy se za každou zblokovanou střelu vybere 100 korun. Přidali se k němu například Radko Gudas, Michal Kempný nebo Bohumil Jank.

Přidali se i fotbalisté, jednou z tváří je i Petr Čech.

A tak se projekt rozrůstá. Obránci Michal Kempný, Bohumil Jank a Richard Nedomlel minulý týden přišli s podobnou výzvou – The Braves. Za každý zblokovaný puk dává hráč sto korun.

„Titul někdo vyhrává každý rok. Tohle je věc, za kterou se jednou budeme ohlížet nejvíc,“ myslí si Hrubec. „A třeba se díky tomu i zpřesní statistiky!“