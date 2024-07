Mezi sériemi v posilovně trénuje Hrubec oči. A mozek se mu neunaví

Je to stále těžší jim stačit?

Čím jsem starší, tak lépe vím, co mi funguje. Nejdůležitější je pro mě led. Hodně mi pomáhá také neurovizuální trénink. Když fungují hlava a oči společně, tak je to obrovská zbraň a výhoda. Mozek se v zápase neunavuje. Já tomu strašně věřím. Z mého pohledu je letní příprava přeceňovaná. Já ji dělám, abych se v sezoně nezranil a přes léto neztloustl. Všechno ostatní získám na ledě. Důležitý je také přístup, že i na tréninku se snažím rvát o každý puk, jako by to bylo v zápase.

Přibližte, co vám dává neurovizuální trénink.

Je to náskok v reakci. Získám díky tomu výhodu třeba desetinu sekundy. Trénuji to a pak mi stačí jen sledovat hru a mozek si ji sám hodnotí. Až jsem někdy překvapený, že to chytím. Bavíme se o tvrdých střelách z mezikruží, kdy noha nebo ruka vystřelí tam, kam má. Jen sleduji puk.

Jak se to dá natrénovat?

Dělám to hlavně přes léto. Mezi sérií v posilovně místo minuty a půl povídání s ostatními jdu k počítači a dělám si neurovizuální trénink. Mám ho naplánovaný na míru, abych se zlepšoval ve věcech, které mi nejdou. Občas se stane, že někomu půjčím počítač a on má cvičení lepší než já. Pak hlásí, že by mohl chytat. Jenže já se snažím zlepšovat své slabší stránky. V létě trénuji ve Staca třeba hodinu a půl dlouhý blok, mezi cvičeními dělám oči a není čas na prodlevy. Tím se i simuluje zápas.

Asi i kvůli dlouhému play off jste nebojoval o účast na domácím mistrovství světa. Byl jste v kontaktu s trenéry?

Ne. Nikdo nezavolal. Na jednu stranu to zamrzí, ale víc by mě to štvalo, kdybych pozvánku odmítl a pak se vyhrálo. Nemusím mít výčitky. Pro český hokej i celý národ je moc dobře, že se podařilo získat titul, navíc doma.

Brankář českého týmu Šimon Hrubec během utkání s Norskem

Teď do vašeho klubu Lions Curych. Po loňském třetím místě jste říkal, že mužstvo má větší potenciál. Ziskem titulu ho naplnil, že?

Ano. Byli jsme od začátku až do konce favoriti. Je něco jiného být favoritem na papíře a pak to v sezoně potvrzovat. Ale neměli jsme žádné slabší období. Vyhráli jsme základní část, což nám dalo výhodu domácího prostředí pro případný sedmý zápas, který poté ve finále rozhodl.

Finálová série s Lausanne se nesla v režimu, že vyhrávaly pouze domácí celky. Byla vlastní hala skutečně tak znát?

Jo. Troufnu si říct, že kdyby se hrál osmý zápas, tak ho Lausanne znovu doma vyhraje. Na svém stadionu bylo hrozně silné a takovou ohlušující atmosféru jsem snad nezažil. Křičel jsem na obránce, ale neslyšel jsem vlastního slova. Nicméně klíčové bylo, že jsme zvládli náš první domácí zápas, kdy na nás soupeř vlétl a my jsme nebyli moc rozehraní. Po čtvrtfinále i semifinále jsme měli dlouhou pauzu až devět dní.

V české extralize se hraje play off se dvěma duely u každého z týmů na úvod, až pak se pořadatelství střídá po jednom. Ve Švýcarsku se od začátku mění po každém utkání. Co je lepší?

Ve Švýcarsku nejsou tak dlouhé přejezdy, pro nás z Curychu je to nejdál tři hodiny. Neřeším to, stejně jako věci, které nemohu změnit. Myslím si, že když se střídá domácí prostředí po jednom, umazává se výhoda ze základní části. Dva zápasy na úvod doma je větší odměna.

Slavil se titul ve velkém?

Kdybych to tam trochu nerozjel, tak oni sedí v šatně, nohu přes nohu, popíjejí pivo a říkají si, jaká to byla wunderbar (báječná) sezona (směje se). Bylo to mrtvé, tak jsem se chopil šampaňského a všechny je postříkal. Pak to začalo žít, v šatně jsme byli do půl čtvrté do rána. Vrátili jsme se i s pohárem na led, rolbaři vysadili tři mantinely a takových dvanáct tisíc lidí se nahrnulo na led. To není nic moc pro mě, nemám rád masy lidí. A najednou jsem byl v obklopení fanoušků, každý se chtěl fotit nebo kus výstroje. Měl jsem s sebou syna, tak jsem ho popadl a rozrážel davy, abych ho odvezl do bezpečí.

Užil jste si oslavy i se svými blízkými?

Jo, bylo to fajn. Jsem rád, že u toho byla žena s dětmi i táta. Myslím, že syn už vnímá, o co šlo. Moje první dva tituly ještě nechápal. Škoda je, že ve Švýcarsku funguje systém, který mi nedává vůbec smysl. Hraje se od 19.10 nebo 20.10 hodin. Děti mají režim a chodí spát kolem osmé, takže ho to úplně rozbourá. Ale sedmý zápas finále je jenom jednou, takže jsem rád, že u toho syn byl. Slíbil jsem mu, že pohár vyhrajeme.

V týmu jste byl jasnou jedničkou. Byl jste vůbec někdy vystřídaný?

Jednou, v šestém zápase finále. Oni na nás vlétli, ale měl jsem i po čtyřech gólech čisté svědomí. Věděl jsem, že sedmý zápas budu pravděpodobně chytat znovu. Trochu výčitky jsem měl ve druhém a čtvrtém duelu finále, kdy jsem nechytal excelentně.

Nebyl jste fyzicky už hodně vyčerpaný?

Nevím, to už jedete spíš na autopilota. Jenom jíte, spíte, trénujete, do toho zápasy. A najednou je konec sezony a popíjíte na verandě pivo z poháru.

Česko a Švýcarsko se potkaly ve finále mistrovství světa. Dá se srovnat hokej v obou zemích?

Nevím, jestli bych se do toho chtěl pouštět. Českou ligu nechytám už pět let. Vidím, že se zlepšila, přicházejí kvalitní hráči. Ale mezi cizinci je Švýcarsko pořád brané jako nejvíc v Evropě. Liga má úroveň, život je tam krásný, když si zvyknete na jejich přemrštěné ceny. Ale myslím si, že bychom si měli vážit toho, co máme v Čechách. Protože není všechno zlato, co se třpytí.

Překvapilo vás, že se ze Švýcarska vrátil do české extraligy Roman Červenka?

Pro extraligu je to dobré, celkově je to logický krok, protože většina hráčů se ke konci kariéry vrací domů.

Vám ještě běží dva roky kontrakt v Curychu. Už přemýšlíte, co bude pak?

Ne, dva roky jsou hodně dlouhá doba. Máme tolik možností – mohu skončit s hokejem a zůstaneme ve Švýcarsku kvůli synovi, který tam chodí do školy. Nebo se vrátím do extraligy. Musím zůstat zdravý, udržet se ve formě. Je toho opravdu hodně, co bude hrát roli. Je to otázka spíš tak na prosinec posledního roku této smlouvy. To už bych mohl vědět, co bude dál.

Brankář Šimon Hrubec s pohárem pro šampiony švýcarské ligy.

Při variantě návratu do Česka připadají v úvahu hlavně Třinec a Budějovice?

Práva na mě má Třinec, odtud je i moje žena. V Budějovicích zase pro změnu bydlíme. To jsou dva týmy, které mě teď napadají. Ale musí mě taky chtít. Syn fandí Budějovicím kvůli dědovi (Stanislav Hrubec je trenér brankářů v Motoru), žena přeje Třinci, protože se tam narodila. Doma to máme rozdělené padesát na padesát.

Jak jste doma prožívali čtvrtfinále play off, kde se utkaly právě tyto týmy?

Jo, to bylo obrovské. Zapnuli jsme projektor, hokeje jsme vysílali na zdi. Syn seděl v dresu, žena ne, ale křičela, když dal Třinec gól. A já byl takový nestranný rozhodčí a neřekl jsem, komu fandím.