Hrubec přišel do Curychu před třemi lety z KHL a stal se jedničkou týmu, kterému v uplynulých dvou sezonách výrazně pomohl k mistrovskému titulu. V únoru Lions ovládli i Ligu mistrů, když ve finále porazili švédský Färjestad.
„Z Šimona v brance vyzařuje neuvěřitelný klid a v každém zápase díky němu máme šanci vyhrát,“ uvedl sportovní manažer Sven Leuenberger. „Je skvělé, že se na něj můžeme spolehnout i v budoucnu,“ pochvaloval si.
Odchovanec Vimperka za Curych doposud odchytal 169 zápasů. Před svým příchodem do Švýcarska pomohl Hrubec k titulu Třinci a s Omskem vyhrál KHL. Startoval na olympijských hrách v Pekingu 2022 a třech světových šampionátech.