Hrubec prodloužil smlouvu v Curychu, švýcarského mistra má jistit ještě tři roky

  14:38
Šimon Hrubec bude i nadále působit v Curychu. Čtyřiatřicetiletý hokejový gólman podepsal s Lions novou dvouletou smlouvu a v elitním švýcarském klubu by měl chytat nejméně do roku 2028. Curych o tom informoval na klubovém webu.
Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů. | foto: Reuters

Šimon Hrubec založil nový projekt. Vedle Saves Help, kde se brankáři skládají...
Šimon Hrubec.
Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.
Brankář Šimon Hrubec s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.
Hrubec přišel do Curychu před třemi lety z KHL a stal se jedničkou týmu, kterému v uplynulých dvou sezonách výrazně pomohl k mistrovskému titulu. V únoru Lions ovládli i Ligu mistrů, když ve finále porazili švédský Färjestad.

„Z Šimona v brance vyzařuje neuvěřitelný klid a v každém zápase díky němu máme šanci vyhrát,“ uvedl sportovní manažer Sven Leuenberger. „Je skvělé, že se na něj můžeme spolehnout i v budoucnu,“ pochvaloval si.

NHL mu ujela, reprezentace ho přehlíží. Přesto Hrubec v bráně uchvacuje

Odchovanec Vimperka za Curych doposud odchytal 169 zápasů. Před svým příchodem do Švýcarska pomohl Hrubec k titulu Třinci a s Omskem vyhrál KHL. Startoval na olympijských hrách v Pekingu 2022 a třech světových šampionátech.

Hrubec prodloužil smlouvu v Curychu, švýcarského mistra má jistit ještě tři roky

