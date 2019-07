Třineckého draka střídá čínský. KHL pro mě byla priorita, říká Hrubec

Podpis pro dobrou věc Hokejový brankář Šimon Hrubec sleduje Patrika Bartošáka, jenž podepisuje dres s logem Saves Help, který půjde do dražby, jejíž výtěžek se odešle na dobročinné účely.

Saves Help je název nadace, kterou založili čeští a slovenští hokejoví brankáři. Hlavní iniciátor je reprezentační gólman Šimon Hrubec, který po titulu s Třincem odchází do KHL, do Kunlunu. „Jako dítě jsem někde viděl obrázek brankáře, jak chytá dolar. To jsem si řekl, že by bylo fajn, kdyby člověk takto chytal třeba korunu...“ uvedl Hrubec. Tam jsou začátky vzniku Saves Help. „Od dětství to ve mně zůstalo,“ potvrdil.

A tak přišel s nápadem, že brankáři, kteří se do akce zapojí, za každý svůj zákrok věnují nejméně deset korun na dobročinné účely.

„Na hráčích bude, jestli budou počítat zákroky ze základní části, anebo i z play off, reprezentace a podobně, a jestli nedají třeba dvacet třicet korun. To bude záležet na každém z nich a v tom je to hezké.“

Prvního se svým záměrem seznámil někdejšího třineckého parťáka Petera Hamerlíka. „Říkal, že do toho jde. Stejně jako Patrik (Bartošák), s nímž jsem se o tom bavil v nároďáku. Volal jsem pak Romanu Willovi (brankář Plzně) a dalším a dalším.“

A téměř všichni byli nadšeni a neodmítli. „Když máme možnost pomoci a udělat dobrou věc, tak je to naše povinnost,“ prohlásil třinecký brankář Patrik Bartošák, který do fondu přispěl za svých 1 431 zákroků v předešlém ročníku extraligy.

Peníze za minulou sezonu poslalo 22 brankářů. V příští jich bude nejméně o sedm více. „Nejen z extraligy, ale i z KHL a dokonce i Pavel Francouz z Colorada Avalanche,“ uvedl Hrubec. „Moje vize je zapojit do projektu celou extraligu a všechny české a slovenské brankáře v KHL. Velkou ctí by bylo, kdyby se přidali i další gólmani z NHL. To bychom byli skoro kompletní.“

O tom, že by Saves Help podpořili i obránci a útočníci, Hrubec nepřemýšlí. „To ne. Ale třeba je to může inspirovat. Budu se držet brankářů, protože těm rozumím,“ usmál se.

„Ale takový Honza Výtisk by se přidat mohl. Často zblokuje tolik střel, že má více zákroků než brankář,“ zmínil Patrik Bartošák svého někdejšího spoluhráče z Vítkovic.

Na kontě Saves Help bylo po sezoně 250 tisíc korun, které půjdou na podporu parahokejistů. Každý ze sedmi českých klubů získá „sáně“, na nichž handicapovaní hokejisté hrají. „Jedny stojí třicet tisíc korun a vyrábějí se v Kanadě,“ uvedl Hrubec.

Komu peníze pomůžou příště? „Každý, i veřejnost, nám může posílat různé příběhy, a to na e-mailovou adresu info@saveshelp.cz. Každý rok vybereme tři, načež budeme hlasovat, na jakou věc peníze půjdou. Klidně to může být i na nějaký přístroj pro nemocnice,“ odpověděl Hrubec. „Pokud bude projekt fungovat, budu si toho vážit více než extraligového zlata. Pomoci je nejvíc, čeho člověk může dosáhnout.“