Vítkovičtí se připravují na švédskou rychlost, je tu semifinále Ligy mistrů

„Obrovská rychlost! Koukali jsme se na nějaké zápasy. Hrají v obrovské rychlosti, mají kvalitní tým. Nebudu ani zmiňovat, že za posledních deset let byli asi sedmkrát ve finále. Kádr mají nabitý top hráči,“ hodnotil soupeře vítkovický kouč Pavel Trnka, který se k týmu vrátil po úspěšném mistrovství světa hráčů do 20 let.

„Děkuji klukům, kteří to tu měli na starost, že odvedli skvělou práci a bodovalo se. To je v dané situaci důležité. Myslím si, že z kluků, ač nedělní zápas nevyšel (2:4 proti Spartě), je cítit odhodlání,“ konstatoval Trnka. „Jsem přesvědčen, že jsou dobře připraveni a naladěni. Myslím si, že to bude super utkání.“

Vítkovičtí mají na dosah klubový historický úspěch. Pokud by ve dvou zápasech Skellefteu vyřadili, zahráli by si finále Ligy mistrů. „Já bych takhle tu rétoriku nenastavoval. Nechci, aby to bylo pro kluky svazující. Mám raději to, abychom se na to utkání dobře připravili. Je to obdobné jako příprava na extraligu. Prostě jdeme zápas od zápasu, soustředíme se na soupeře a především na naši hru,“ zdůraznil Pavel Trnka.

Ve čtvrtfinále Vítkovičtí vyřadili švýcarský Rapperswil, Skelleftea si poradila s lídrem švédské nejvyšší soutěže z Färjestadu. V předchozí části vyřazovacího kola evropské soutěže vyřadila třinecké Oceláře.

Semifinálová odveta je na programu příští úterý ve Švédsku.