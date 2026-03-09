Pride reprezentovat nechci, odmítl finský hokejista dres s duhou. V zemi čelí kritice

Měl to být zápas, který upozorní na rovnost a spravedlnost v hokeji. Větší poprask ale vyvolalo jednání finského útočníka Veliho-Mattiho Savinainena, který si ve speciálním sobotním utkání svého Turku proti Ilvesu odmítl obléct tematický dres s duhovými vlajkami a jako jediný hráč týmu nastoupil v běžném klubovém. Kauza se dostala až k vedení Sety, tamní neziskové organizace bojující za práva LGBTQ+ komunity.
Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke...

Finský hokejista Sebastian Aho (vlevo) gratuluje Vile Matti Savinainenovi ke gólu proti Norsku. | foto: AP

Finský kapitán Marko Anttila (12) slaví gól ve finále MS se spoluhráči...
Fin Veli-Matti Savinainen (vlevo) v souboji s ruským hráčem Nikitou Zajcevem.
Veli-Matti Savinainen z Finska (vpravo) padá na mantinel po srážce s Rusem...
Rus Andrej Vasilevskij sbírá puk do lapačky, před ním bojuje Fin Veli-Matti...
39 fotografií

K situaci se vyjádřila její předsedkyně Kirsi Mikkonenová. Nejprve uvedla, že klub podle ní neměl nechat Savinainena hrát, později své prohlášení korigovala.

„Podle finské legislativy nemohlo Turku jako klub a zaměstnavatel v této situaci jednat jinak. Pokud by Savinainenovi zakázali hrát, diskriminovali by ho. Vyvstává tedy otázka, zda je špatná legislativa,“ sdělila.

Dále uvedla, že Savinainena plánuje pozvat na schůzku, v níž s ním osobně probere nastalou situaci. Ta se odehrála během sobotního speciálního zápasu s názvem Pride from Turku.

Finský hokejista Veli-Matti Savinainen se pere s Jakubem Voráčkem z Česka.

Domácí tým se do utkání chystal nastoupit v tematických duhových dresech. Před začátkem zápasu ale vznikl v šatně finského hokejového týmu problém. Útočník Savinainen si jako jediný hráč odmítl dres obléct a rozhodl se střet odehrát v běžném úboru.

„Jeden z našich hráčů prohlásil, že z osobních důvodů si v sobotním zápase neoblékne dres s duhovými vlajkami na ramenou. Tuto záležitost jsme interně projednali a respektujeme právo jednotlivce na osobní přesvědčení,“ uvedl klub v prohlášení, které zveřejnil na svých webových stránkách.

Hokejistovo rozhodnutí vyvolalo velkou odezvu na sociálních sítích. Někteří se domnívají, že se měl připojit ke zbytku týmu, jiní se ho zastávají a myslí si, že jednal správně.

„Co kdybychom tyto ideologické pózy vynechali z týmových sportů? Každý si pak může osobně vyjádřit, co se mu líbí. Ocenění patří Savinainenovi za to, že zůstal silný. I když je na to sám,“ napsal na Facebook finský politik Harri Vuorenpää.

„Savinainen říká, že si váží práce klubu pro rovnost, ale ne tolik, aby se jí chtěl účastnit,“ oponoval komik Iikka Kivi.

S podobným případem se setkali v NHL. Ruský obránce Ivan Provorov, tehdy hrající v týmu Philadelphia Flyers, se v roce 2023 odmítl zapojit do akce Pride Night. Svou neaktivitu argumentoval tím, že vyznává pravoslaví.

Duhový dres? Pro mě ne! Rus Provorov nepodpořil LGBTQ+ kvůli pravoslaví

Finský hokejista se o svých pohnutkách rozpovídal až později na instagramovém profilu.

„Respektuji všechny lidi a věřím, že s každým by se mělo zacházet stejně. Pro mě jde především o to, že nepovažuji pride za něco, co bych chtěl osobně reprezentovat,“ sdělil.

„Mnoho lidí si o tom myslí něco jiného a to je v pořádku,“ pokračoval. „Také velmi dobře chápu, že pride je pro mnoho lidí důležitou otázkou, a oceňuji práci, kterou například TPS dělá pro rovnost.

„Tohle je moje osobní rozhodnutí a nejde o to být proti někomu. Nebudu se o tom dál rozepisovat. Mým úkolem je hrát hokej a pomáhat týmu vyhrávat – na to se soustředím,“ zakončil Savinainen.

Turku sobotní domácí zápas proti Ilvesu prohrál 1:4, Savinainen se bodově neprosadil. Tým tak v tabulce nadále figuruje na třinácté pozici, která je první nepostupovou do play off.

Sparta – Kladno, peprné předkolo. Plekanec: Kluci mají v útoku volnost

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kdyby se přihlásili v kabině Kladna hokejisté, kteří prošli Spartou, zvedl by se les rukou. I to zvyšuje náboj už tak třaskavého předkola extraligového play off, které startuje v O2 Areně v pondělí....

8. března 2026  7:42

Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Hokejisté Sparty už mohou zbrojit na předkolo play off, kde se utkají s rivalem z Kladna. A dočkat se nemůžou ani sparťanští fanoušci. Ti v základní části extraligy vytvořili nový návštěvnický rekord...

7. března 2026  18:52

