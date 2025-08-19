Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Respektive jeho počítačově upravená verze. Ve videu, kde klub představuje svého nového trenéra Gerarda Gallanta, ruský hlas namlouvá tajemné verše.
Jeden z nich zní: „V každé legendě je mistr, který formoval ty největší hrdiny.“
A právě v ten moment se objevuje Jágr, jehož následuje ještě Rus Artěmij Panarin.
THE MASTER IS HERE pic.twitter.com/0hAK9XYzuU— Shanghai Dragons (@shadragons) August 13, 2025
Ani jeden z nich ale pochopitelně v klubu nefiguruje. Na rozdíl od Gallanta, který se do Ruska vydává ke svému prvnímu angažmá. Ano, čtete správně. Skutečně se usadí přímo v Rusku, Šanghaj totiž bude nově sídlit v Petrohradě.
Také předchůdce Kunlun moc času v Číně nepobyl. Stihl jen čtyři sezony, od covidu totiž působil v moskevském předměstí Mytišči. Ani v jednom příbytku se mu příliš nedařilo. Do play off postoupil jen ve své premiérové sezoně v KHL, pak osmkrát neuspěl.
Chcete nás? Čínský Kunlun dál hledá azyl. A hráči netuší, kde bude sraz
To bude chtít Gallant změnit. „Jdu tam, abych dostal Šanghaj do vyřazovacích bojů,“ hlásil pro kanadskou stanici TSN.
V NHL naposledy koučoval před dvěma lety New York Rangers, předtím vedl Vegas, Floridu nebo Columbus. V roce 2021 stál také na lavičce Kanady jako hlavní trenér během mistrovství světa, stejně tak i loni na Spengler Cupu.
„Dvě sezony jsem byl bez práce a nic se nedělo. Že jsem trochu naštvaný? Jo, ale tak to zkrátka někdy chodí. Poslední volná pozice byla v Dallasu, trochu jsem doufal, že bych mohl dostat šanci, ale nedopadlo to,“ přiznal Gallant.
„Pak mi zavolali z KHL, potřeboval jsem pár dní na rozmyšlenou. S rodinou jsme se ale shodli na tom, že se musím vrátit k trénování,“ dodal.
Klub po přesunu z Kunlunu prožívá výraznou obrodu. Jen za poslední čtyři dny představil 15 nových hráčů, k těm nejzvučnějším patří například Ryan Spooner, Nick Merkley, Alexander Burmistrov nebo třeba také William Reilly, jenž v uplynulém ročníku naskakoval za České Budějovice.
V týmu působí i slovenský brankář Patrik Rybár, kanadsko-čínští bratři Spencer a Parker Fooovi nebo zkušený americký zadák Adam Glendening.
Právě až na Fooovi a dalšího útočníka Austina Wonga už žádnou další výraznější čínskou stopu v kádru nenajdete. Přitom když Kunlun do soutěže před devíti lety vstupoval, přál si mít tým složený převážně z čínských hráčů, kteří by se měli v silné konkurenci postupně etablovat, aby na domácí olympiádě v roce 2022 neplatili za slabého otloukánka.
Dnes už tento záměr neplatí, byť by se Dragons po následujícím ročníku měli přesunout „domů“ do Šanghaje, kde se znovu pokusí o popularizaci ledového sportu v Číně.