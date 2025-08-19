Šanghaj v Rusku. Čínský hokej zažívá obrození, klub využil i Jágra nebo Panarina

Původní myšlenka je fuč. Snaha o popularizaci hokeje v Číně úplně nevyšla, stejně tak jako dlouhodobé poskytnutí prostoru tamním hráčům v KHL. Klub Kunlun Red Star zanikl, stali se z něj Šanghaj Dragons, kteří tým kompletně přestavují. A k prezentaci jim pomáhá i Jaromír Jágr.
Čínský Kunlun podlehl Chabarovsku 4:5.

Čínský Kunlun podlehl Chabarovsku 4:5. | foto: Reuters

Cory Kane z čínského Kunlunu si kryje puk v zápase KHL.
Hráč čínského Kunlunu Spencer Foo (vlevo) se baví se spoluhráčem Jasonem Framem...
Jake Chelios z čínského Kunlunu (uprostřed) slaví gól se spoluhráči.
Lucas Lockhart z čínského Kunlunu v souboji s Peterem Cehlárikem z Omsku při...
26 fotografií

Respektive jeho počítačově upravená verze. Ve videu, kde klub představuje svého nového trenéra Gerarda Gallanta, ruský hlas namlouvá tajemné verše.

Jeden z nich zní: „V každé legendě je mistr, který formoval ty největší hrdiny.“

A právě v ten moment se objevuje Jágr, jehož následuje ještě Rus Artěmij Panarin.

Ani jeden z nich ale pochopitelně v klubu nefiguruje. Na rozdíl od Gallanta, který se do Ruska vydává ke svému prvnímu angažmá. Ano, čtete správně. Skutečně se usadí přímo v Rusku, Šanghaj totiž bude nově sídlit v Petrohradě.

Také předchůdce Kunlun moc času v Číně nepobyl. Stihl jen čtyři sezony, od covidu totiž působil v moskevském předměstí Mytišči. Ani v jednom příbytku se mu příliš nedařilo. Do play off postoupil jen ve své premiérové sezoně v KHL, pak osmkrát neuspěl.

Chcete nás? Čínský Kunlun dál hledá azyl. A hráči netuší, kde bude sraz

To bude chtít Gallant změnit. „Jdu tam, abych dostal Šanghaj do vyřazovacích bojů,“ hlásil pro kanadskou stanici TSN.

V NHL naposledy koučoval před dvěma lety New York Rangers, předtím vedl Vegas, Floridu nebo Columbus. V roce 2021 stál také na lavičce Kanady jako hlavní trenér během mistrovství světa, stejně tak i loni na Spengler Cupu.

„Dvě sezony jsem byl bez práce a nic se nedělo. Že jsem trochu naštvaný? Jo, ale tak to zkrátka někdy chodí. Poslední volná pozice byla v Dallasu, trochu jsem doufal, že bych mohl dostat šanci, ale nedopadlo to,“ přiznal Gallant.

Kanadský trenér Gerard Gallant během semifinále MS proti USA.

„Pak mi zavolali z KHL, potřeboval jsem pár dní na rozmyšlenou. S rodinou jsme se ale shodli na tom, že se musím vrátit k trénování,“ dodal.

Klub po přesunu z Kunlunu prožívá výraznou obrodu. Jen za poslední čtyři dny představil 15 nových hráčů, k těm nejzvučnějším patří například Ryan Spooner, Nick Merkley, Alexander Burmistrov nebo třeba také William Reilly, jenž v uplynulém ročníku naskakoval za České Budějovice.

V týmu působí i slovenský brankář Patrik Rybár, kanadsko-čínští bratři Spencer a Parker Fooovi nebo zkušený americký zadák Adam Glendening.

Hráč čínského Kunlunu Spencer Foo (vlevo) se baví se spoluhráčem Jasonem Framem během zápasu KHL.

Právě až na Fooovi a dalšího útočníka Austina Wonga už žádnou další výraznější čínskou stopu v kádru nenajdete. Přitom když Kunlun do soutěže před devíti lety vstupoval, přál si mít tým složený převážně z čínských hráčů, kteří by se měli v silné konkurenci postupně etablovat, aby na domácí olympiádě v roce 2022 neplatili za slabého otloukánka.

Dnes už tento záměr neplatí, byť by se Dragons po následujícím ročníku měli přesunout „domů“ do Šanghaje, kde se znovu pokusí o popularizaci ledového sportu v Číně.

