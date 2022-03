Je čas sundat Salcburk dolů z hrušky, hlásí znojemský útočník

„Až příliš jsme se koukali na to, jak soupeř hraje,“ zlobil se kanadský kouč Orlů Glen Hanlon, podle nějž jeho tým doplatil na nezkušenost. „Ze začátku jsme se báli. Než jsme se do toho dostali, tak nám to chvilku trvalo. Od druhé třetiny jsme jim ale byli rovnocennými soupeři,“ míní útočník Sebastian Gorčík.

Salcburk jakožto vítěz základní části se skutečně musel o výhru strachovat až do konce, pojistil ji až trefou do prázdné brány v poslední minutě. Dnes série na čtyři výhry pokračuje od 18.30 ve Znojmě a Orli chtějí movitému sokovi ukázat, že se přepočítal, když si je sám vybral za soupeře.

„Nevím, proč si nás do série zvolili, zřejmě se jim proti nám hrálo dobře. Nejsou ale od nás nijak odskočení a doma jsme letos silní. Musíme je sundat z hrušky dolů,“ burcuje Gorčík.

Čtvrtfinále je rovněž soubojem dvou z nejúdernějších formací celé ligy. Salcburk vede nejproduktivnější hráč soutěže Peter Schneider, loni působící v Kometě, Orli se opírají o trio Gorčík-Prokeš-Luciani. V prvním dějství se však elitní lajny příliš nepotkaly.

„Postavili na nás hodně defenzivní řadu. Speciálně na nás chodil obranný pár Kanaďana Kanziga s Američanem LoVerdem – co jsme skočili na led, hned se nám tihle dva věnovali. S prvním útokem jsme se tak potkali jen párkrát, když jsme střídali za hry, jinak Salcburk jako domácí tým dostřídával,“ přibližuje Gorčík.

Pro Schneidera, který si připsal gól a asistenci, má slova chvály. „Petera jsem sledoval už loni v Česku. Daří se mu všude, nejen v rakouské lize. V Kometě zřejmě ztratil důvěru a musel hrát třetí nebo čtvrtou formaci. Když ale dáte v české lize dvacet gólů, tak je jasné, že jste rozdílový hráč,“ podotýká Gorčík.