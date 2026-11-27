Velmi nestandardní postup Duklu zaskočil. Také proto, že se dosud neozval žádný z oficiálních představitelů Petrohradu.
„Kontaktovala nás pouze neznámá osoba, komunikace z její strany opakovaně zahrnovala výhrůžky a nátlak vůči našemu klubu v případě, že hráči neumožníme odchod,“ uvádí Trenčín na webu.
Zareagoval razantně. Šestadvacetiletého beka, který písemně oznámil, že už v týmu nebude pokračovat, vyřadil ze sestavy a přesunul do individuálního tréninkového programu.
„Hráč má platnou smlouvu, která ho neopravňuje k takto jednostrannému odchodu,“ hlásí klub. „Snažíme se hráčům v kontextu slovenské extraligy vytvářet nadstandardní podmínky, a to po finanční, sportovní i organizační stránce. Stejný přístup jsme uplatňovali i vůči Ryanovi.“
A Merkley jim to vracel, na ledě patřil k tahounům.
Ve dvaadvaceti zápasech nastřádal sedmnáct bodů (3+14), jen útočník Jaedon Descheneau (13+9) zásoboval trenčínskou produktivitu více než on.
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Odstavení klíčového obránce, třetího nejproduktivnějšího napříč slovenskou nejvyšší soutěží, může mít na výsledky momentálně osmého celku tabulky vliv.
Vedení v čele s předsedou představenstva Richardem Pavlikovským a sportovním ředitelem Brankem Radivojevičem má ale i tak jasno.
„Od každého očekáváme profesionalitu, respekt vůči klubu, spoluhráčům, fanouškům a především k dodržování smluvních závazků. Nebudeme ustupovat nátlaku ani akceptovat jednostranné nerespektování platných smluv.“
Merkley má za sebou i devětatřicet startů v NHL za San Jose, po odchodu ze zámoří působil v čínském Kunlunu, v Omsku a ve Straubingu. Teď i nadále zůstává v Trenčíně.
„Přestup mu neumožníme,“ vzkazuje klub. „Pokud nás potenciální zájemce nekontaktuje oficiálně a nezačne s námi korektně jednat, o jeho uvolnění nebudeme ani uvažovat.“
Nejvyšší představitelé celou situaci probírali také s členy realizačního týmu, který vede trenér Todd Woodcroft, kapitánem Jurajem Mikušem i dalšími lídry kabiny.
„Všichni nám vyjádřili jednoznačnou podporu, naší ambicí je vybudovat silnou a respektovanou Duklu Trenčín. To neznamená jen kvalitní mužstvo a špičkové podmínky, ale také nastavení jasných pravidel a hodnot, které budou bez rozdílu platit pro každého. Žádný jednotlivec není víc než klub,“