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Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

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  15:24
Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové pravidlo. | foto: Profimedia.cz

Kapitán Petrohradu Valentin Zykov debatuje s rozhodčím.
Trenér Petrohradu Igor Larionov uděluje pokyny hráčům.
Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem.
Adam Húska z Vladivostoku (vlevo) v bitce s Andrejem Mišurovem z Omsku.
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„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během léta testovali nové pravidlo, jež se týká hraní rukou. Jenže po vlně kritiky došlo záhy k jeho zrušení.

O co přesně v návrhu pravidla šlo? Tamní elitní soutěž KHL během pauzy zavedla změnu, kdy hráči můžou ve vzduchu zastavit puk rukou pouze s otevřenou dlaní.

Nesmí ji tedy sevřít, což je jinak běžně povoleno, pokud si hráči kotouč okamžitě sklepnou zpět na ledovou plochu. V případě delšího držení už se běžně menší trest dostává.

Mimochodem, od nové sezony se mění konkrétní výklad přihrávky rukou. Nově musí být zřejmé aktivní zahrání, nikoliv například náhodný odraz od rukavic, který se dříve rovněž započítával.

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V Rusku však hokejisty v uplynulých týdnech dokonce vylučovali na dvě minuty i za pouhé sevření dlaně při zahrání rukou. A to záhy přineslo zmatky.

Hráči totiž dlouhodobý zvyk nedokázali odbourat, vyloučených přibývalo a hráči, trenéři i rozhodčí se nad novinkou podivovali.

Zřejmě neostřejší reakci vyslal kouč Andrej Razin z Magnitogorsku: „Budu upřímný. Tohle pravidlo vymyslel někdo, kdo nikdy nehrál hokej. Nechápu to. Puk chytáte reflexivně. Jak ho může obránce na modré čáře chytit otevřenou dlaní? Nechápu.“

Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem.

„A má vůbec toto pravidlo nějaký smysl? Zrychluje hru? Nechápu ani jeho princip. Jaký idiot to vymyslel? Nevím, jak jinak bych to komentoval,“ doplnil.

S Razinem souhlasil i Sergej Gomoljako, bývalý sportovní ředitel Magnitogorsku.

„Domnívám se, že toto pravidlo je skutečně absurdní. Kdybych byl na místě ligy, samozřejmě bych si ještě jednou rozmyslel, zda má smysl ho uplatňovat už v této sezoně, protože vidíme, že v přípravě dochází k velkému množství vyloučení a hráči instinktivně chytí puk,“ rozebíral Gomoljako.

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Nejen tyto reakce vedly k tomu, že se prezident soutěže Alexej Morozov rozhodl novinku zrušit. Pravidla tak v tomto případě budou platit stejná jako jinde.

Původně pro změnu hlasovalo 14 z 22 klubů, divoká letní příprava a zmatky při zvykání si na novinku však přece jenom vedly k obratu.

„Uspořádali jsme opakované hlasování. Většina klubů už nové pravidlo nepodporuje, a tak doufáme, že se nám podaří obnovit to, které platilo v minulém ročníku,“ vysvětloval nedávno Morozov.

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Hráči tak nakonec musí čelit další změně, tentokrát by ale návrat k původnímu výkladu pravidel neměl být komplikací. Zarážející však na změnách může být, že probíhají jen krátce před začátkem nového ročníku KHL, který odstartuje v sobotu 5. září.

„Musíme ocenit prezidenta KHL, že včas zasáhl a zrušil toto absurdní pravidlo. Ale je to velký skandál,“ reagoval na zmatky bývalý hráč Alexandr Koževnikov. „Týden před startem soutěže se přední trenéři v podstatě bouří. Mezitím jejich kluby samy hlasovaly o novém pravidle letos v létě. Je to záhada.“

Pravidlový experiment tak v Rusku nakonec neobstál. Zda se vedení tamní soutěže pokusí změnu navrhnout po důkladnější přípravě i v budoucnu, se ukáže nejdříve až za rok.

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