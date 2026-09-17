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Nový hokejový nápad z Ruska: nezačínat první třetinou. Šéf KHL dál experimentuje

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  14:43
Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem.

Rozhodčí uklidňuje situaci v utkání Petrohradu s Jekatěrinburgem. | foto: Profimedia.cz

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...
Trenér Petrohradu Igor Larionov uděluje pokyny hráčům.
Adam Húska z Vladivostoku (vlevo) v bitce s Andrejem Mišurovem z Omsku.
Kapitán Petrohradu Valentin Zykov debatuje s rozhodčím.
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Jedna reforma následuje druhou a hokejový svět se nestačí divit. V izolovaném Rusku dál experimentují s pravidly. Jen pár týdnů poté, co v KHL zrušili novou úpravu hraní rukou, nyní přichází s jiným nápadem. „Zvažujeme, že ještě před začátkem každého utkání uspořádáme nájezdy,“ nadhodil šéf tamní soutěže Alexej Morozov.

Podle bývalého ruského útočníka by změna dodala hokeji na zajímavosti, v případě remízy po prodloužení získá vítězný tým z dovednostní soutěže také bod navíc.

„Téměř každý fanoušek rád sleduje nájezdy, vyplynulo nám to z průzkumu, a tak zvažujeme tuto možnost,“ vysvětlil Morozov a doplnil ještě jeden důvod pro. „Všechny to povzbudí, aby na hokej chodili včas.“

Ještě před úvodním buly tak chce nedochvilné diváky motivovat dosud asi nejkřiklavější změnou.

Souhlasíte s návrhem zařadit nájezdy před začátek utkání?

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O jinou modifikaci se liga pokoušela přes léto, když většina klubů dokonce schválila zpřísnění pravidla o hraní rukou. Hokejisté mohli kotouč pouze zpracovat otevřenou dlaní a za jakékoli sevření následoval menší trest.

Jenže zažité zvyky se nepodařilo odbourat. Po uvedení do praxe týmy kvůli narůstajícímu počtu vyloučených otočily a reforma padla ještě před začátkem KHL.

Ani nový nápad teď nesklízí zrovna pozitivní odezvu.

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

„Přijde mi to vtipné, zbytečný námět na vážnou diskuzi. Spíš to zní jako nějaký blud a přitom to řekl prezident KHL. Tato inovace by hokej jen zhoršila,“ domnívá se dvojnásobný olympijský vítěz ze sovětské éry, Alexandr Koževnikov.

„Těžko se mi hledají nějaká slova,“ zašklebil se ještě o poznání ostřeji reagující Oleg Brataš, trenér Vladivostoku. „Kdo s tímhle přišel, měl by navštívit lékaře.“

„Já myslel, že jde o vtip,“ doplnil pak kolegu kouč Nižněkamsku, Igor Grišin.

Například bývalý trenér národního týmu Ilja Vorobjov se ovšem pro agenturu TASS vyjádřil, že myšlenku považuje za teoreticky užitečnou, je ale podle něj potřeba nad úpravou ještě hodně přemýšlet, jasně ji vymezit a zvážit také všechny výhody a nevýhody.

Ruský trenér Ilja Vorobjov sleduje kostku během zápasu proti Finsku.

Potenciální plus by mohlo přinést ještě napínavější prodloužení, ve kterém už každému z týmů o něco půjde, jeden se bude snaží skórovat před vypršením jeho doby, soupeř zase bránit svou výhru v nájezdech.

Proti ovšem hovoří obavy, že nájezdy jako oblíbená disciplína zevšední. A také skutečnost, že jeden scénář, jak zápas dopadne, je jasně daný už před jeho začátkem. Navíc lze těžko předpokládat, že by jednoduchý rozstřel přinášel takové emoce na začátku jako na konci, kdy každý pokus rozhoduje o vítězi.

„Je to asi ten nejabsurdnější nápad v historii,“ míní Dmitrij Jerykalov ze serveru Sport24.ru. „Zdá se, že liga dělá jednu chybu za druhou a po několika úspěšných změnách se rozhodla pro každoroční úpravy. Je čas upevnit, co platí, alespoň na sezonu nebo dvě, zvyknout si. Jinak bude Rusko při návratu na vrcholné akce hrát zcela jiný sport než zbytek světa. A to kvůli tomu, jak se ruský hokej v letech izolace, kdy se vařil ve vlastní šťávě, příliš změnil.“

Zaplněná hala v Petrohradu ověnčená v ruské trikolóře se těší na zápas v rámci Channel One Cupu mezi Ruskem a Běloruskem.

KHL už dřív zavedla například pravidlo tří sekund, kdy hráč nesmí déle než tento úsek držet puk za vlastní brankou. A to se ujalo. Teď se ale i v Rusku chtělo málokomu věřit, že Morozov, který od této sezony přitom nájezdy zkrátil z pěti sérií na tři, nový nápad míní vážně.

První pokus by se podle něj jel okamžitě po zahajovacím ceremoniálu, slavnostním buly a hymně. Tedy po rozcvičce a s upraveným ledem, jako nový začátek namísto úvodní třetiny.

„Navíc by se k tomu mohly i vést nové speciální statistiky,“ pronesl pro server Championat.com a dodává, že novinka by vešla v platnost nejdříve pro sezonu 2027/28.

„To tedy znamená, že KHL má dost času, aby od myšlenky upustila,“ glosuje Radmir Sachibgarejev z webu Sport Express. „A to by bylo správně. Nájezdy bývají nejlepší, když rozhodují o výsledku po 65 minutách hry. Jejich přesunutí na začátek by zničilo napětí, které je dělá tak oblíbenými.“

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