Zkrat českých mistrů. Musíme se chytit za nos, říká třinecký Mazanec

Smutek extraligových šampionů je dvojnásobný. Oceláři prošustrovali vedení 3:0, které si hravě vypracovali v první třetině.

Porážkou si navíc znatelně přibouchli dveře do vyřazovací fáze Champions Hockey League, v níž si Mazanec loni v únoru ještě v dresu hradeckého Mountfieldu zachytal finále. „Nesrovnával bych to. V Třinci je to pro mě nová etapa,“ oznamuje třicetiletý brankář.

Rozdílné byly i třetiny proti Fribourgu. Jednu jste ovládli, ve zbylých dvou jste slibný náskok ztratili. Čím to?

První třetinu jsme hráli my, pak oni. První třetinu to tam napadalo, vytvořili jsme si i další šance. Potom jsme našimi zkraty v obranné hře nabídli tutovky jim. A inkasovali jsme.

Co znělo v kabině po první třetině?

Že musíme hrát pořád stejně.

To vás pak tolik první inkasovaný gól tolik nahlodal?

Nemyslím si. Oni si dobře vytvořili šance. Možná jsme byli lehce nepozorní, když nekoukáme, kde máme volné hráče. Soupeř zároveň zvýšil pohyb v našem pásmu. A trestali nás.



Tři zápasy ve skupině Lize mistrů, nula bodů. S tím jste asi v Třinci nepočítali, že?

To ne, ale je to proces. Musíme se z toho vyhrabat, podívat se na video, pojmenovat chyby a poučit se. Sezona bude dlouhá.

Berete to jako výstrahu před startem extraligy?

To bude otázka spíš na trenéra. Musíme se ale chytit za nos a být obezřetnější v každé situaci na ledě. Nejde jen jít hurá do útoku a při bránění se motat ve špatných pozicích. A já tu taky jsem od toho, abych nějakou šanci chytil. Musíme najít cestu.

Měl jste v hlavě, že jste si loni zachytal finále Ligy mistrů za Hradec?

Nesrovnával bych to. Je to pro mě nová etapa a nový tým. Musíme se sžít. Nesrovnával bych sezony v Lize mistrů, je to něco jiného.

Nemrzí, že další postup v soutěži by v sezoně trochu naboural extraligový stereotyp?

Zase na druhou stranu se někdy hodí mít volno místo zápasu Ligy mistrů. Konfrontace s Evropou je fajn, můžeme změřit síly. Nemám s tím problém, protože Ligu mistrů mám moc rád.

Moc se ani dalším českým týmům v soutěži. Můžete o něčem vypovídat?

Nemám tušení a odpověď.

A co vy? Už jste se po přestupu zabydlel v Třinci?

Už ano. Zrovna včera mi přijela rodinka, vybalujeme nějaké věci, protože jsem netroufl něco vybalovat sám. Nechal jsem to na manželce, protože ona ví, kam mají věci přijít. Takže i doma jsme v takovém procesu a musíme pracovat i tam (pousměje se).