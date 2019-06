Will se v Liberci chystá na svůj první rok ve Švédsku

„Jsem hrozně vděčný, že mi sportovní ředitel Filip Pešán s trenérem Patrikem Augustou umožnili tady trénovat a využívat celý areál. Dost mi to ulehčilo práci. Je vidět, že v Liberci všechno funguje, i vztahy,“ říká 27letý gólman, který v minulých sezonách patřil k největším oporám Liberce.



Začátkem června Roman Will vyrazil na obhlídku do Švédska, kam povedou jeho další hokejové kroky. Klub Rögle BK, devátý celek loňského ročníku nejvyšší soutěže, sídlí ve čtyřicetitisícovém městě Ängelholm v malebné mořské zátoce na jihu země.

„Ve Švédsku jsem byl poznat spoluhráče a město a musím říct, že jsem byl nadšený,“ září Will. „Je to příjemné menší město, kde lidi žijí hokejem. Hala je sice o něco menší než ta v Liberci, ale krásně vybavená, a předpokládám, že atmosféra tam bude taky výborná. Všichni od hráčů přes trenéry až po vedení na mě působili super.“

Při své týdenní návštěvě nového klubu si Will zatrénoval nejen v posilovně, ale i na ledě. „Byl to pro mě začátek přípravy, kdežto oni už za sebou měli pět týdnů, protože sezonu skončili dřív než my v Liberci,“ upozornil nejlepší brankář minulého extraligového ročníku.

Ve Švédsku už se začal zabydlovat, byty totiž zařizuje hráčům klub. „Rovnou mi předali klíče od bytu, to bylo velmi příjemné,“ konstatoval.

V týmu Rögle se exliberecký gólman setkal se svým bývalým spoluhráčem z Colorada útočníkem Dennisem Everbergem. „Na tréninku mi nedal gól, což je fajn,“ řekl Roman Will pro web švédského klubu.

„S Dennisem jsme byli pořád v kontaktu, i když jsme nehráli spolu. Je to velice vtipný a milý kluk. Jsem rád, že hraje v Rögle, snad mi pomůže se začátkem v novém prostředí,“ dodal gólman, který si za Colorado před třemi lety připsal svůj jediný start v NHL.

Příprava na suchu bude Romanu Willovi trvat osm týdnů. Ke svému novému týmu se připojí až na konci července. „Chci dobře potrénovat a být na start připravený,“ podotkl. „Švédská liga je hrozný fofr, ale česká soutěž je taky výborná. Hokej pro gólmana je tady i tam v podstatě stejný.“

V Liberci si po úvodní sezoně strávené po boku brankářské ikony Jána Lašáka vydobyl postavení neotřesitelné jedničky. Jak to bude ve Švédsku, nechce předjímat. Klub ho však přivedl jako velkou posilu, konkurenta mu navíc dělá mladý gólman Christoffer Rifalk, který zatím chytal jen ve druhé nejvyšší švédské soutěži.

„Byli jsme na večeři a hned jsme si sedli. Řekli jsme si, že uděláme všechno pro to, aby tým vyhrával, a kdo bude v bráně, není až tak důležité,“ prohlásil brankář, který bude v Rögle stejně jako v Liberci nosit dres s číslem 35.