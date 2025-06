Ani přátelství s Putinem ho nezachránilo. Rotenberg dostal v Petrohradu padáka

„Být hlavním koučem SKA je obrovská zodpovědnost a já jsem byl rád, že jsem se v roce 2011 stal součástí klubu a od roku 2022 jsem mohl pracovat jako hlavní trenér,“ uvedl po konci Rotenberg.

V ambiciózním a velmi bohatém celku nedokázal na kýžený triumf v Kontinentální hokejové lize dosáhnout, ačkoliv měl zřejmě nejlepší podmínky napříč soutěží.

Roman Rotenberg při domácí premiéře na střídačce SKA Petrohrad.

U jejího zrodu dokonce stál. Když v roce 2007 podnikatel a hokejový nadšenec Alexandr Medveděv ligu založil, jmenoval zástupcem generálního ředitele právě Rotenberga.

Ke vstupu mu pomohl vliv jeho otce ve firmě Gazprom, kde Medveděv šéfoval. Později se díky konexím dostal Rotenberg i do funkce viceprezidenta hokejového Petrohradu.

Rodina čtyřiačtyřicetiletého manažera je totiž úzce spjata s prezidentem Putinem, jenž má ke zmíněnému týmu velmi blízko.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho přítel z juda a šéf stavební firmy Strojgazmontaž Arkadij Rotenberg na slavnostním otevření Krymského mostu (15. května 2018)

A výrazný politický vliv se propsal i do dalších Rotenbergových funkcí. Působil také u ruského národního týmu, kde byl viceprezidentem pro hokejové operace, generálním manažerem a v posledních dvou sezonách trénoval výběr do 25 let.

V té letošní už se soustředil pouze na práci v petrohradském celku. Jenže klubu se příliš nevedlo, v Západní konferenci obsadil v základní části až sedmé místo. V prvním kole play off narazil na moskevské Dynamo, které soka vyřadilo po sérii 4:2 na zápasy.

Petrohrad navíc jen dva dny po konci sezony přišel o nejproduktivnějšího hráče Ivana Demidova, jenž podepsal nováčkovský kontrakt v Montrealu a v zámořské NHL už naskočil v závěru ročníku.

Právě situace kolem devatenáctiletého Demidova v Rusku rezonovala. Rotenberg totiž na produktivitu talentovaného útočníka nehleděl, před play off ho jednou vyřadil ze sestavy, ve vyřazovací části jej z počátku nasadil do pozice třináctého útočníka.

Za práci s hráči byl Rotenberg opakovaně kritizován. To připomněl například server championat.com: „Mnozí po odchodu z Petrohradu zazářili v jiných klubech. Takových případů je po celé lize víc než dost.“

Rotenberg přitom dostal hodně příležitostí, jak na vztazích pracovat, na střídačce působil od sezony 2021/22.

Nejprve plnil roli asistenta, v lednu 2022 se pak stal hlavním koučem, když nahradil Valerije Bragina. Do té doby nikdy jako hlavní trenér tým nevedl, výjimku tvořil jeden záskok při Braginově pozitivním testu na covid.

„Do KHL jsem přišel ve 26 letech, v klubu jsem začal pracovat ve 30 a o další čtyři roky jsme poprvé vyhráli Gagarinův pohár, což bylo dlouho snem celého města,“ vrátil se k začátkům Rotenberg, který největší úspěchy s klubem zažil z pozice viceprezidenta.

A jeho další kroky po nevydařené trenérské epizodě? Pravděpodobné je setrvání v KHL, v Rusku se spekuluje například o angažmá ve Viťazu Balašicha, jenž je rovněž napojený na plynárenského giganta Gazprom.

Liga by si tak ponechala jednu z hlavních tváří, Rotenberg svým jednáním totiž pravidelně lákal pozornost médií a veřejnosti.

„Co se týče popularity, je v hokeji výše jenom Alexandr Ovečkin. Bez něj by se soutěž stala nudnou,“ píše championat.com.

V Petrohradu nyní vsadili na další známou tvář, ze střídačky ho povede legendární Igor Larionov, dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Pozornost na něj bude rovněž kladena velká. A v tradičním klubu věří, že úspěchy získá větší než Rotenberg.