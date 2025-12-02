„V brzkých ranních hodinách byl účastníkem vážné dopravní nehody na silnici druhé třídy mezi Kvetoslavovem a Šamorínem, po níž leží v umělém spánku v nemocnici na Kramároch. Držme mu prosím všichni palce,“ napsal Slovan na sociálních sítích.
Televize JOJ informovala bez zveřejnění jména pacienta, že byl přivezen v kritickém stavu s vážným poraněním hlavy. „V tuto chvíli probíhá diagnostika a zdravotníci dělají vše pro jeho záchranu,“ řekla mluvčí Univerzitní nemocnice Eva Kliská.
Roman Kukumberg starší hrál za Hradec Králové extraligu v letech 2014 až 2019. Jeho syn se zúčastnil posledních dvou juniorských světových šampionátů a je odchovancem Slovanu.