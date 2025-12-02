Slovenský hokejista Kukumberg mladší měl dopravní nehodu, je v umělém spánku

  12:19
Dvacetiletý slovenský hokejista a mládežnický reprezentant Roman Kukumberg je po těžké dopravní nehodě v umělém spánku. Informoval o tom jeho klub Slovan Bratislava. O útočníka, jehož stejnojmenný otec působil v Hradci Králové, pečují lékaři v bratislavské nemocnici. Podle televize JOJ utrpěl vážná poranění hlavy.

Roman Kukumberg ze Slovanu Bratislava před zápasem. | foto: Profimedia.cz

„V brzkých ranních hodinách byl účastníkem vážné dopravní nehody na silnici druhé třídy mezi Kvetoslavovem a Šamorínem, po níž leží v umělém spánku v nemocnici na Kramároch. Držme mu prosím všichni palce,“ napsal Slovan na sociálních sítích.

Televize JOJ informovala bez zveřejnění jména pacienta, že byl přivezen v kritickém stavu s vážným poraněním hlavy. „V tuto chvíli probíhá diagnostika a zdravotníci dělají vše pro jeho záchranu,“ řekla mluvčí Univerzitní nemocnice Eva Kliská.

Roman Kukumberg starší hrál za Hradec Králové extraligu v letech 2014 až 2019. Jeho syn se zúčastnil posledních dvou juniorských světových šampionátů a je odchovancem Slovanu.

