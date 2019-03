Hokejový útočník Červenka znovu nehraje, má potíže s kyčlí

Třiatřicetiletý Červenka byl ještě v sobotu u výhry 2:1 po nájezdech proti Fribourgu v úvodním duelu skupiny o umístění na 9. až 12. příčce nejvyšší švýcarské soutěže. Do sítě bývalého zaměstnavatele dal i jediný gól svého týmu během základní hrací doby.

Červenka se léčil s plicní embolií od listopadu, v únoru se vrátil na led. Celkem stihl v základní části odehrát 22 zápasů, v nichž si připsal 21 bodů za pět gólů a 16 asistencí.

Týmu nakonec jen těsně unikl postup do play off, a to kvůli porážce 2:3 na ledě Servette Ženeva. Domácí tak skončili o jediný bod osmí, na poslední postupové příčce nad Curychem.

Již dnes čeká ZSC další utkání skupiny na ledě Rapperswilu, Červenku má v sestavě nahradit Ryan Hayes.

