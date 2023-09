Červenka: Zápasy proti nejlepším týmům v Evropě jsou v přípravě lepší, než hrát o nic

„Za ty kecy na rozhodčí by sis zasloužil desítku...“ smál se Červenka. „Od vás to byl samej krošček,“ kontroval Kundrátek.

Oba spoluhráči z národního mužstva spolu hovořili už před zápasem. „Potřeboval jsem, aby nám Tomáš tady někde zařídil restauraci na týmovou večeři,“ podotkl sedmatřicetiletý Roman Červenka, který si v utkání připsal dvě asistence.

Kundrátek ho předčil gólem a nahrávkou.

„Třinečtí hráli dobře, kompaktně, asi to, co mají zažité, co jim přináší úspěch. První třetina byla od nás slušná, ale pak jsme udělali zbytečné chyby. Ve třetí třetině se nám povedlo utkání otočit a mohli jsme vyhrát i v normální hrací době,“ shrnul duel Červenka.

Pomohlo vám pravidlo, které testujete v Lize mistrů, že po gólu v přesilovce se hráči soupeře nevracejí do hry. Při dvouminutové hře v pěti proti třem jste tak dali dvě branky a snížili na 4:5. Souhlasíte?

Ano, dneska nám to pomohlo, ale moc to neřeším. Příště to třeba pomůže našemu soupeři. Každopádně jsme rádi, že jsme to díky tomu otočili.

Na začátku druhé třetiny jste prohrávali 2:5. Co se vám honilo hlavou?

Že utkání zkusíme otočit. Když je přesilovka, a konkrétně pět na tři, tak tam ty góly mohou napadat. Ale chtěli jsme hrát lépe než druhou třetinu. I kdybychom neměli tu početní převahu, pořád jsme se snažili se zápasem něco udělat. My se však soustředíme na to, abychom se dobře připravili na ligu a zlepšovali se. Pro nás je hlavní, abychom v příští sezoně byli lepší, než v té minulé (po základní části byl Rapperswil-Jona třetí a v play off vypadli ve čtvrtfinále).

Takže Ligu mistrů berete jako přípravu?

Ale ne, chceme pokaždé vyhrát. Ještě si ale všechno sedá, máme nějaké rozbité hráče z léta, a tak doufám, že se uzdraví a ligu začneme v plné síle. Ale je to dobrá příprava, Třinec je kvalitní soupeř. Pokud hraješ proti nejlepším týmům v Evropě, připraví tě to lépe, než když hraješ zápasy o nic.

Po Třinci hrajete v neděli na ledě Vítkovic. Těší vás, že si můžete zahrát v Česku?

Je to příjemnější než někde, já nevím, ve Finsku, nebo Švédsku. Ale volna moc nemáme. Příští týden zase hrajeme hned doma, takže program je nabitý. Není však špatné být na chvíli v Česku.

Stihnete se s někým potkat?

Uvidím, máme nějakou týmovou večeři, plán je docela nahuštěný.

Reprezentační útočník Roman Červenka v bílém dresu švýcarského Rapperswilu-Jona v duelu Ligy mistrů brání třineckého Marka Daňa.

S vašim týmem dorazily do Třince zhruba tři stovky fanoušků a celou dobu vás mohutně povzbuzovaly. Jezdí s vámi pravidelně?

Máme dobré fanoušky. Rapperswil udělal hodně velký progres za minulých několik let. Lidi byli zvyklí na něco úplně jiného. Teď si moc váží toho, jaký hokej hrajeme a kde končíme ve švýcarské lize. Poslední roky jsme pravidelně v play off, takže si toho užívají a nám tím hodně pomáhají. A my si zase užíváme jejich podpory.

V Rapperswilu-Joně jste prodloužil smlouvu, takže jste tam hodně spokojený?

Jo, všechno funguje. Jdeme nahoru a pořád se máme kam posouvat. Švýcarská liga bude zase vyrovnaná a uvidíme, jak to dopadne.

Vnímáte, že vrcholem sezony bude mistrovství světa v Praze a Ostravě?

Musíme to brát, jak to jde. Nemůžeme koukat moc dopředu. Teprve začíná sezona, tak se připravuju na ni. Uvidíme, jak to bude během roku, zda budu zván na nároďáky, jak budu dobitý a samozřejmě to bude také o tom, jaký zájem budou mít trenéři. Ale to bude až na konci. Nejdřív se musím soustředit na klub a jít krok po kroku.