Hokejový útočník Hanzl mění ve Švédsku dres. Z Timry se stěhuje do Malmö

Hanzl hraje ve švédské lize tři roky. Do Timry zamířil v roce 2021 ze Spartaku Moskva z KHL. V této sezoně si připsal v 52 zápasech 33 bodů za sedm branek a 26 asistencí. Z toho 20 přihrávek bylo finálních a kraloval s touto statistikou celé lize. Ve dvou duelech play off nebodoval.

„Robin je kvalitní centr, který si už několik let v evropských ligách udržuje vysokou úroveň, nejen za poslední tři sezony v SHL. Ceníme si Robinovy všestrannosti a citu pro hru. Jsme nadšení, že jsme získali zkušeného hráče Robinova kalibru, který ligu dobře zná,“ uvedl sportovní ředitel Björn Liljander.

Hanzl ve 163 zápasech ve švédské lize včetně play off zaznamenal 113 bodů za 33 gólů a 80 asistencí. „Jsem rád, že jdu do Malmö. Je to pro mě nová výzva. Mluvili jsme s s Björnem (Liljanderem) i (hlavním trenérem) Tomasem (Kollarem) a rozhodující pro mě bylo, že jsem měl pocit, že mě tady opravdu chtějí. Mým úkolem bude naplnit jejich očekávání a pomoct jak v ofenzivě, tak v defenzivě,“ řekl Hanzl. V Malmö se potká s obráncem Jakubem Galvasem.

O svém prvenství s prvními asistencemi v sezoně SHL neměl tušení. „Ale je to zajímavé. Můj způsob hry byl vždycky tak trochu playmaker, snažím se o chytré přihrávky. V tom i pomáhají i zkušenosti,“ uvedl účastník mistrovství světa v letech 2017 a 2021.