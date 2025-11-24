Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Utkání na ledě Kuopia se pro mladíky SaiPy, kde devatenáctiletý útočník už třetím rokem působí, nevyvíjelo vůbec dobře.
Od začátku ztráceli, soupeř měl jednoznačně navrch. Žemlička, s šestnácti body (6+10) druhý nejproduktivnější hráč týmu, na startu prostředního dějství alespoň snížil na 1:3.
Harvinaisen törkeä temppu #SaiPa'n tsekkijunnulta. Montako peliä laitetaan? #KalPa pic.twitter.com/852Jir8CAS— Juha Koljonen (@KoljonenJuha) November 21, 2025
Dominance KalPy ale pokračovala, přispělo k ní i nesportovní chování jednoho z adeptů na místo v nominaci na nadcházející světový šampionát juniorů.
Zřejmě se v něm nahromadila frustrace z velice nepříznivého průběhu zápasu.
Ve čtyřiapadesáté minutě po skrumáži před brankou zezadu srazil a posléze ještě krosčekoval Tuukku Korkiakoskiho, který jej na oplátku sekl do brusle.
|
Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména
Následovala zcela nepřiměřená reakce.
Vytočený český hokejista na ležícího protivníka zaklekl a začal ho zasypávat údery do hlavy. Když si toho všimli ostatní, na ledě se rozpoutala hromadná mela.
Sudí vyrukovali s trestem na 2+5 minut, navrch přidali osobní desetiminutový i trest do konce utkání. Kuopio při dlouhé přesilovce nasázelo čtyři góly, předposlední tým tabulky rozprášilo 12:2.
Žemlička, jenž v této sezoně na dva zápasy nakoukl do áčka SaiPy, čeká na verdikt disciplinární komise. Zatím není jasné, na jak dlouho mu bude zastavena činnost.