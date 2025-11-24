Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

  14:31
Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet trestných minut. A velmi pravděpodobně ho čeká i významný disciplinární postih.
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Richard Žemlička mladší. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Utkání na ledě Kuopia se pro mladíky SaiPy, kde devatenáctiletý útočník už třetím rokem působí, nevyvíjelo vůbec dobře.

Od začátku ztráceli, soupeř měl jednoznačně navrch. Žemlička, s šestnácti body (6+10) druhý nejproduktivnější hráč týmu, na startu prostředního dějství alespoň snížil na 1:3.

Dominance KalPy ale pokračovala, přispělo k ní i nesportovní chování jednoho z adeptů na místo v nominaci na nadcházející světový šampionát juniorů.

Zřejmě se v něm nahromadila frustrace z velice nepříznivého průběhu zápasu.

Ve čtyřiapadesáté minutě po skrumáži před brankou zezadu srazil a posléze ještě krosčekoval Tuukku Korkiakoskiho, který jej na oplátku sekl do brusle.

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Následovala zcela nepřiměřená reakce.

Vytočený český hokejista na ležícího protivníka zaklekl a začal ho zasypávat údery do hlavy. Když si toho všimli ostatní, na ledě se rozpoutala hromadná mela.

Sudí vyrukovali s trestem na 2+5 minut, navrch přidali osobní desetiminutový i trest do konce utkání. Kuopio při dlouhé přesilovce nasázelo čtyři góly, předposlední tým tabulky rozprášilo 12:2.

Žemlička, jenž v této sezoně na dva zápasy nakoukl do áčka SaiPy, čeká na verdikt disciplinární komise. Zatím není jasné, na jak dlouho mu bude zastavena činnost.

