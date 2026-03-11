Děsivé chvíle v Rakousku. Hráč v utkání zkolaboval, oživovali ho přímo na ledě

Měl to být vcelku běžný úvodní zápas play off ICEHL mezi Klagenfurtem a Fehervárem. Diváci na tribunách ovšem místo hokejové podívané prožili chvíle hrůzy, když se v první třetině na led zničehonic skácel obránce Jordan Murray. Na hrací plochu okamžitě přispěchali záchranáři a utkání bylo odloženo.

Kanadský obránce Jordan Murray | foto: Profimedia.cz

Čtvrtfinálový zápas evropské soutěže, kterou hrají celky z Rakouska, Itálie, Maďarska a Slovinska, spěl do konce první třetiny, rakouský tým vedl o gól. Hokejisté chtěli úvodní část v klidu dohrát a jít do kabiny načerpat další síly.

V 18. minutě ale hala ztichla, když obránce domácího celku Murray bez zřetelného důvodu zkolaboval přímo vedle střídačky a zůstal bezvládně ležet na zemi.

Na led okamžitě přispěchali týmoví doktoři a záchranáři, kteří třiatřicetiletému hokejistovi poskytli první pomoc. Z tribuny na hrací plochu doběhl také lékař z řad přihlížejících diváků.

Společně původem kanadského hokejistu několik minut resuscitovali a pokoušeli se stabilizovat jeho životní funkce. Poté ho na nosítkách odnesli z ledu a přepravili sanitkou do nejbližší nemocnice.

Čtvrtfinálové utkání v klagenfurtské hale bylo předčasně ukončeno. Příští střet čeká hokejisty ve čtvrtek. Pro rakouský tým je teď ovšem nejdůležitější Murrayho zdravotní stav.

„Zápas byl zrušen v 18. minutě z důvodu lékařské pohotovosti. Klub poskytne bližší informace o dalším postupu. Zdraví Jordana Murrayho je v současné době nejvyšší prioritou,“ uvedl Klagenfurt v prohlášení na svých webových stránkách v úterý večer.

Následující den tým vyjádření doplnil o aktuální, pozitivní informace. „Ve středu ráno se Jordan Murray probouzel z umělého spánku a jeho zdravotní stav je v současné době stabilní,“ doplnil.

Slovenský hokejista Sádecký po kolapsu na ledě v zápase IHL zemřel

Organizace dodala, že hráči přeje brzké uzdravení a poděkovala zdravotníkům za rychlou a úspěšnou pomoc.

Murray začal profesionální kariéru v kanadském klubu Belleville Senators, za nějž odehrál čtyři sezony. Později se přesunul do Lotyšska a nakonec zakotvil v německy mluvících zemích. Před Klagenfurtem působil v Manheimu, Schwenningeru nebo Wolfsburgu.

Tento případ není v ICEHL ojedinělý. Podobná situace nastala v roce 2021, kdy na ledě zkolaboval slovenský hráč Boris Sádecký. Jeho příběh ovšem skončil tragicky a hokejista po převozu do nemocnice zemřel.

