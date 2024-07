Útočník Radim Zohorna se vrací ze zámoří do Evropy, oblékne dres Lugana

„Radim je obousměrný centr, který spojuje fyzickou sílu a technické kvality. S jeho příchodem můžeme počítat s dalším centrem, kterého budeme moct využít v každé herní situaci. Došli jsme k závěru, že pro tým je důležité získat podobného hráče,“ uvedl generální manažer Hnat Domenichelli.

Zohorna odešel do zámoří v roce 2020 z Mladé Boleslavi poté, co jako nedraftovaný hráč podepsal smlouvu s Pittsburghem. Za Penguins odehrál v následujících dvou sezonách 25 utkání v NHL, většinou působil v nižší AHL. Poté se snažil prosadit v Calgary a v Torontu, před rokem se opět vrátil do Pittsburghu. Celkově má rodák z Havlíčkova Brodu na svém kontě 68 startů v NHL, ve kterých vstřelil devět branek a přidal stejný počet asistencí.

V Česku hrál účastník loňského mistrovství světa za Brno, se kterým získal oba tituly, a Mladou Boleslav.