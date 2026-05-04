Hokej jsem hrát nechtěl, střílel jsem na obě branky, říká nejmladší Zohorna

„Bráchové už hráli, takže jsem musel taky, ale vůbec se mi nechtělo. Nepamatuju si, jestli mi bylo pět nebo šest, ale doteď si vybavuju ten odpor. Na prvním tréninku jsem dával góly na obě brány, nehrál jsem s nikým,“ směje se Zohorna při vzpomínkách na své začátky.
Kvůli vysoké postavě sice na chvíli zkusil i basketbal, ale hokej nakonec i u něj zvítězil. „Bráchové byli o hodně starší, takže to bylo znát. Nechali mě vždycky jednou vystřelit a pak už volali mamku, ať si mě radši vezme.“
Bruslit se sice učil v Havlíčkově Brodě, ale hokejově vyrůstal především v Brně. Prošel tamní juniorkou a v letech 2017 a 2018 pak v dresu Komety zvedl nad hlavu Masarykův pohár. „Miloval jsem to tam. Ty tituly, to bylo něco nepopsatelného. Lidé v Brně hokejem žijí, je to největší fanouškovská bašta u nás. Rád na to vzpomínám, i když jsem byl v týmu ještě nováček. Kdybych vyhrál teď, asi bych si to užil ještě víc.“
Před sezonou 2019/20 se přesunul do Mladé Boleslavi. „Brno jsem měl strašně rád a mrzelo mě, jak to dopadlo. Ale zaplaťpánbůh, že jsem do Boleslavi šel, protože mi to udělalo kariéru. Potkali se tam výborní trenéři – Miroslav Hořava, Radim Rulík nebo Pavel Patera. Kdybych tam nešel, nevím, jestli bych vůbec podepsal smlouvu v Americe,“ zamýšlí se.
Do nejlepší ligy světa se Zohorna nedostal přes draft jako většina mladíků, ale díky výkonům v extralize. „Pittsburgh byl od dětství můj nejoblíbenější tým. Jakmile se ozvali, byla to pro mě jasná volba.“ V roce 2020 podepsal jednoletou dvoucestnou smlouvu, ale kvůli pandemii koronaviru se odlet do zámoří opozdil, a tak mohl dočasně pokračovat v české nejvyšší soutěži.
„Zkrácenou sezonu v Česku jsem si hrozně užil. Byla to jedna z mých nejlepších sezon, hrál jsem uvolněně. Věděl jsem, že až se NHL rozjede, poletím tam. Nakonec jsem se stěhoval až po Vánocích.“
Samotný debut v NHL pak nemohl dopadnout líp – hned z první střely skóroval. „Byl jsem strašně nervózní, ale tím gólem to ze mě všechno spadlo. Vidět pak slavit všechny ty hvězdy se mnou, které jsem sledoval odmala, bylo něco. Po zápase jsem se navíc dozvěděl, že se Hynkovi narodil syn, takže to byla taková třešnička na dortu. Ten den si budu pamatovat do konce života.“
Ještě před odchodem do zámoří ale stihl v únoru 2019 proti Švédsku unikátní zápis do historie, když s oběma bratry nastoupil v jednom útoku národního týmu. Ale jak sám říká, každý z nich je úplně jiný. „Největší nervák je nejstarší Tomáš, kliďas je prostřední Hynek a já jsem takový mix,“ popisuje.
„Máme společnou skupinu na WhatsAppu, píšeme si, sledujeme se navzájem a gratulujeme si. Postupně jsme tam přidali i manželky, takže je tam celá rodina. Ale když se pak sejdeme, hokej už moc neřešíme. Jen když někdo z nás nemá smlouvu, tak jsou rodiče nervózní, ať už něco podepíšeme, ale jinak ne.“
