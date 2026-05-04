Hokej jsem hrát nechtěl, střílel jsem na obě branky, říká nejmladší Zohorna

Je nejmladším členem hokejového klanu, který se nesmazatelně zapsal do historie české reprezentace. Stejně jako oni slavil extraligový titul, ale jako jediný z bratrského tria se Radim Zohorna dokázal prosadit i v NHL. Proč ho museli k hokeji přemlouvat, jak vzpomíná na snový debut v dresu Pittsburghu? A jak tráví hokejová rodina volný čas? Nejen o tom mluvil útočník švédského Färjestadu v podcastu Prodloužení.

Prodloužení

„Bráchové už hráli, takže jsem musel taky, ale vůbec se mi nechtělo. Nepamatuju si, jestli mi bylo pět nebo šest, ale doteď si vybavuju ten odpor. Na prvním tréninku jsem dával góly na obě brány, nehrál jsem s nikým,“ směje se Zohorna při vzpomínkách na své začátky.

Kvůli vysoké postavě sice na chvíli zkusil i basketbal, ale hokej nakonec i u něj zvítězil. „Bráchové byli o hodně starší, takže to bylo znát. Nechali mě vždycky jednou vystřelit a pak už volali mamku, ať si mě radši vezme.“

Bruslit se sice učil v Havlíčkově Brodě, ale hokejově vyrůstal především v Brně. Prošel tamní juniorkou a v letech 2017 a 2018 pak v dresu Komety zvedl nad hlavu Masarykův pohár. „Miloval jsem to tam. Ty tituly, to bylo něco nepopsatelného. Lidé v Brně hokejem žijí, je to největší fanouškovská bašta u nás. Rád na to vzpomínám, i když jsem byl v týmu ještě nováček. Kdybych vyhrál teď, asi bych si to užil ještě víc.“

Radim Zohorna z Komety Brno.

Před sezonou 2019/20 se přesunul do Mladé Boleslavi. „Brno jsem měl strašně rád a mrzelo mě, jak to dopadlo. Ale zaplaťpánbůh, že jsem do Boleslavi šel, protože mi to udělalo kariéru. Potkali se tam výborní trenéři – Miroslav Hořava, Radim Rulík nebo Pavel Patera. Kdybych tam nešel, nevím, jestli bych vůbec podepsal smlouvu v Americe,“ zamýšlí se.

Do nejlepší ligy světa se Zohorna nedostal přes draft jako většina mladíků, ale díky výkonům v extralize. „Pittsburgh byl od dětství můj nejoblíbenější tým. Jakmile se ozvali, byla to pro mě jasná volba.“ V roce 2020 podepsal jednoletou dvoucestnou smlouvu, ale kvůli pandemii koronaviru se odlet do zámoří opozdil, a tak mohl dočasně pokračovat v české nejvyšší soutěži.

„Zkrácenou sezonu v Česku jsem si hrozně užil. Byla to jedna z mých nejlepších sezon, hrál jsem uvolněně. Věděl jsem, že až se NHL rozjede, poletím tam. Nakonec jsem se stěhoval až po Vánocích.“

Samotný debut v NHL pak nemohl dopadnout líp – hned z první střely skóroval. „Byl jsem strašně nervózní, ale tím gólem to ze mě všechno spadlo. Vidět pak slavit všechny ty hvězdy se mnou, které jsem sledoval odmala, bylo něco. Po zápase jsem se navíc dozvěděl, že se Hynkovi narodil syn, takže to byla taková třešnička na dortu. Ten den si budu pamatovat do konce života.“

Bratři Zohornové během utkání proti Finsku. Zleva Hynek, Radim a Tomáš.

Ještě před odchodem do zámoří ale stihl v únoru 2019 proti Švédsku unikátní zápis do historie, když s oběma bratry nastoupil v jednom útoku národního týmu. Ale jak sám říká, každý z nich je úplně jiný. „Největší nervák je nejstarší Tomáš, kliďas je prostřední Hynek a já jsem takový mix,“ popisuje.

„Máme společnou skupinu na WhatsAppu, píšeme si, sledujeme se navzájem a gratulujeme si. Postupně jsme tam přidali i manželky, takže je tam celá rodina. Ale když se pak sejdeme, hokej už moc neřešíme. Jen když někdo z nás nemá smlouvu, tak jsou rodiče nervózní, ať už něco podepíšeme, ale jinak ne.“

O čem ještě Zohorna mluvil?

  • Jaké to je během osmi měsíců vystřídat tři týmy?
  • Se kterým hokejistou chodí v létě na golf?
  • Jak vzpomíná na první setkání s Crosbym a Malkinem?
  • Proč mu sedí více Švédsko než Švýcarsko?
  • A co se ho snažili v Americe naučit, ale nedopadlo to?
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

