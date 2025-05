Nejmladší z bratrského tria reprezentantů Zohornů by měl ve Färjestadu nahradit krajana a nejproduktivnějšího hráče minulé sezony švédské ligy Davida Tomáška, jenž podepsal smlouvu s Edmontonem. Vedení klubu hledalo centra, jenž je platný před oběma brankami.

„Radima Zohornu jsme sledovali hodně let a moc se nám líbil. Mluvili jsme s ním už minulý rok, když se vrátil do Evropy. Stále jsme ho poté sledovali s tím, že pokud bude k dispozici, chceme být ve hře. A teď do sebe všechny dílky zapadly,“ uvedl sportovní ředitel Färjestadu Rickard Wallin.

Působením ve švédské lize Radim Zohorna napodobí bratry Tomáše a Hynka, kteří v minulosti hráli za Oskarshamn. Oba se od příští sezony sejdou v mistrovské Kometě Brno.

Za Kometu hrál v extralize také Radim, jenž poté působil i v Mladé Boleslavi. V sezoně 2020/21 odešel do zámoří bojovat o NHL, v níž za Pittsburgh, Calgary a Toronto odehrál 68 zápasů. Loni se účastník mistrovství světa v roce 2023 vrátil do Evropy a podepsal roční smlouvu v Luganu.

„Vím, že přicházím do jednoho z nejlepších evropských klubů, a ze všeho, co jsem o něm slyšel, je jasné, že tam odvádějí dobrou práci. Takže se tam těším. Na to, že budeme hrát dobrý hokej, užijeme si to a snad se dostaneme v play off co nejdál,“ uvedl Zohorna na webu desetinásobných švédských mistrů.