Koblížek se po roce v Kometě vrací do Finska. Bude hrát za KooKoo Kouvola

„Je skvělé, že se vracím a mohu zde znovu hrát. Věřím, že náš tým bude v příští sezoně silný,“ uvedl Koblížek na klubovém webu. Při svém minulém angažmá pomohl Kouvole k postupu do semifinále play off finské ligy.

Poté se vrátil do mateřské Komety, kde se ale výrazněji neprosadil. V 48 zápasech základní části vstřelil deset branek a přidal osm asistencí. V sedmi utkáních play off měl jednu asistenci.

„Vrátil jsem se do Česka po devíti letech ve Finsku. Sezonu jsme začali dobře, ale pak se po pár zápasech vše otočilo. Byl odvolaný trenér a tím se změnila i moje role v týmu. Závěr byl pro mě těžký,“ řekl Koblížek a poukázal na odvolání kouče Martina Pešouta a příchod Patrika Martince. „Ve čtvrtfinále play off jsme prohráli s Vítkovicemi. Sezona nebyla dobrá pro mě ani pro tým, ale získal jsem spoustu zkušeností, které mě posílily,“ dodal.

Koblížek ve Finsku působil v letech 2013 až 2022, před Kouvolou hrál v Oulu, kde se propracoval z týmu do 18 let až do A mužstva. V roce 2018 získal s Kärpätem titul, o rok později Oulu prohrálo ve finále.