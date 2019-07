Je hrozně milé, že si mě i po letech ve Znojmu pamatují, jásá Haman

„Bylo to hodně emotivní. Nedá se to srovnat s tím, kdy člověk ještě aktivně hraje, to je zájem automatický. Ale když si ho pamatují i po letech, skandují jeho jméno a chtějí po něm podpis a fotku, tak je to hrozně milé,“ rozplýval se Haman.

Zrovna na něj však příznivci těžko mohli zapomenout. Ve Znojmě odkroutil třináct sezon a zažil v něm celou extraligovou éru, chvilkový návrat do první ligy i vstup do mezinárodní EBEL. „Byla to pro mě taková tečka za kariérou, protože jsem žádnou jinou rozlučku neměl,“ poznamenal k akci, která zcela zaplnila orlí arénu.

Že se chystá velká událost, věděl Haman zhruba dva měsíce. „Ale měsíc jsem žil v tom, že se jedná o fotbalový zápas, protože to pořádala agentura Luďka Zelenky,“ líčil pobaveně. „Asi před měsícem mě ale fanoušci na srazu vyvedli z omylu. Je to milejší než hrát venku v tomhle hicu.“

Den před exhibicí si Haman, jemuž v prosinci bude padesát, nazul po čtyřech měsících brusle a hodinku se sklouzl na ledě. „Abych věděl, jak se to uvazuje,“ prohodil známý poctivec, jenž nakonec absolvoval oba duely, které se ve čtvrtek odehrály. „Bylo to náročné, kolena a tělo dostaly zabrat. Ale díky emocím tělo zregenerovalo a dalo se to ubruslit.“

Horší bylo stíhat hvězdné protivníky, z nichž někteří ještě stále válí v NHL. „Když šli střídat a vypnuli, tak jsme je i dokázali přebruslit,“ zasmál se Haman. „Jsou samozřejmě někde jinde. Klobouk dolů, že se sem povedlo takové persony dostat. Nic lepšího dnes v republice nemáme. Byla pro nás pocta, že přijeli.“

S některými bývalými spoluhráči se Haman potkal po víc než deseti letech. Sám Znojmo opustil v roce 2012, poté chvíli hrál krajský přebor v Rosicích a druhou ligu v Břeclavi. „Pak jsem tam byl s Michalem Konečným dva roky na trenérském postu,“ přibližuje.

Následně si dal od hokeje delší pauzu, živil se rozvážením masa a poté finančnictvím. Až loni v prosinci se stal trenérem v rodném Žďáru nad Sázavou hrajícím druhou ligu. „Je to náročné na skloubení s prací, ale hokej je pro mě srdcová záležitost, takže mi to vyhovuje,“ svěřuje se legenda Orlů.