Ve Švédsku zaspíte krok a už jste druhý. Lenc o severu i ruských výkyvech

Zahraniční angažmá bylo jistě váš cíl, je to tak?

Rozhodně. Byl to jeden z mých snů. Při loňském mistrovství světa jsem dostal nabídku do ruského Chabarovsku, což jsem bral jako výzvu a šanci se ukázat. I když se tam z cizinců nikdo moc nežene, tak jsem se chtěl v KHL prosadit. Dokud jsem tam neodcestoval, tak jsem si neuměl představit, jak daleko to je. Připadal jsem si tam jak na konci světa, cestování je náročné.

Severská mentalita je trochu jiná. Někdy trochu drsnější, ale všichni jsou hrozně pozitivní. Všichni se tam usmívají, nikam nespěchají, rádi s vámi prohodí slovo, zdraví vždy s úsměvem. Radan Lenc