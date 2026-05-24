Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zranění, měsíce na hotelu a rehabilitace. Samota mě nejvíc naučila, líčí Rousek

,
Podcast   15:00
Čtyři roky bojoval o místo v Buffalu, musel překonat těžké zranění, aby nakonec Lukáš Rousek zažil snový debut v NHL. Jaké to je, když vás na ledě i v životě vede bývalý profesionální hokejista? A proč za ním rodina do Ameriky nikdy nepřijela? Nejen o tom mluvil sedmadvacetiletý hokejový útočník v podcastu Prodloužení.

Prodloužení

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vůbec poprvé v kariéře prožil se švédským týmem HV 71 náročnou baráž o udržení, ale v Praze už pomalu začíná s letní přípravou. Zatím trénuje sám s kondičním koučem, od června však plánuje chodit s partou na led v Letňanech.

Právě tam totiž s hokejem začínal a v dorostu ho pak vedl i otec Martin Rousek, dvojnásobný mistr extraligy.

„Tím, že sám hokej hrál, měl na to svůj pohled. Já měl v patnácti svou hlavu a myslel si, že dělám všechno dobře. V dorostu se to ale ve mně zlomilo. Začal jsem mu víc věřit, poslouchat ho a od té doby byl klidnější, i když nejvyšší nároky zůstaly. Vždycky mi říkal, abych hrál tak, jak umím, a nebál se. Je jedno, jestli je to v juniorce, v extralize, nebo v NHL. Když se budete bát, bude to akorát horší.“

Z parťáků nepřátelé: Nic si nedarujeme. I pro mladou generaci je derby velká věc

Do Sparty původně přicházel s tím, že půjde do juniorky. Absolvoval i celou přípravu, jenže pak přišel nečekaný telefonát, že začne s áčkem. „Bylo to pro mě strašně náročné, protože jsem byl oproti nim drobný, navíc strašně nervózní, než jsem se z toho všeho oklepal,“ vzpomíná Rousek.

„V Letňanech jsme byli malý tým a trénovali jsme jen na ledě, takže pořádně posilovat jsem začal až na Spartě. Trvalo dlouho, než jsem se trošku obouchal a narostly mi svaly.“

Lukáš Rousek (vpravo) ze Sparty útočí v utkání s Kometou Brno, nahání ho Rhett Holland.

Když pak dostal první výplatu, ani nepřemýšlel, co by si koupil. „Zrovna vycházel nový PlayStation, tak jsem to tam hned poslal i s hrami,“ usmívá se.

V roce 2019 si jej pak na draftu NHL vybralo Buffalo, ale po dohodě ještě dva roky zůstal na Spartě. „Udělal jsem správný krok, protože si nemyslím, že jsem byl ve dvaceti letech připravený jít do Ameriky.“

Útočník Buffala Lukáš Rousek napadá Kirilla Kaprizova z Minnesoty.
Lukáš Rousek (vlevo z Buffala brání Andreje Svečnikova z Caroliny před brankářem Ukko-Pekkou Luukkonenem.
Lukáš Rousek z Buffala v souboji před brankou s Louiem Belpediem.
Lukáš Rousek slaví se spoluhráči z Buffala.
12 fotografií

Když se poté přece jen dočkal odletu za oceán, přišla hned na začátku krutá rána v podobě přetrženého křížového vazu a prasklého menisku.

„Z ničeho nic mě píchlo v koleně. Najednou jsem nemohl ohnout nohu a musel na operaci. Strávil jsem dva měsíce na hotelu, jen jsem ležel, rehabilitoval a nemohl nic dělat,“ vzpomíná.

„S rodinou jsem volal každý den několik hodin, abych jenom nekoukal do stropu. Mohli za mnou sice přijet, ale nakonec jsme se rozhodli, že to neuděláme, abych si trošku zvykl na samotu. I když to bylo náročné období, spoluhráči za mnou chodili na pokoj, což mi dost pomohlo. Do té doby jsem bydlel v Praze a mohl kdykoliv zajít za mámou, takže samota mě nejvíc naučila.“

Lukáš Rousek (vlevo) slaví premiérový gól v zámořské NHL.

Po návratu na farmu v Rochesteru hrál s dalšími českými hráči – Matějem Pekařem a Jiřím Kulichem. V březnu 2023 pak přišel snový debut v NHL, když skóroval už po necelých čtyřech minutách a navrch přidal asistenci. „Samozřejmě jsem z toho byl vyklepaný a říkal si, ať hlavně v prvním střídání neudělám nějakou minelu. Najednou vám naroste sebevědomí, cítíte se dobře a uvědomíte si, že NHL můžete hrát.“

Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

Po čtyřech letech v zámoří se však rozhodl pro návrat do Evropy. Buffalo sázelo na mladší, vysoko draftované hráče a šance na stabilní místo v sestavě klesala. „Ozvala se sice i Sparta, ale chtěl jsem ještě zůstat v zahraničí,“ vysvětluje.

Zvolil Švédsko, kde ho však čekala velká změna. „V Americe se hraje pořád nahoru dolů, kdežto ve Švédsku je to hlavně technické a kombinační. Je to úplně jiný sport.“

Mimo led je velkým fotbalovým fanouškem, do třinácti oba sporty pravidelně střídal. V létě si pak s kamarády rád zahraje tenis nebo padel. „Když si jdeme s klukama zahrát, musíme se o něco vsadit, aby to mělo náboj. Většinou proběhne sázka o večeři, a tu platit nechceš. Takže potom všichni běháme rychleji,“ směje se.

O čem ještě Rousek mluvil?

  • Do kterého zámořského města nerad cestoval?
  • Jak funguje špičkové stravování hráčů v NHL?
  • S kým ze Sparty nejčastěji tráví volný čas?
  • A jakému anglickému fotbalovému týmu fandí?
Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
V. Británie vs. LotyšskoHokej - Skupina A - 24. 5. 2026:V. Británie vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
24. 5. 16:20
  • 8.96
  • 6.05
  • 1.30
Dánsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 24. 5. 2026:Dánsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
24. 5. 16:20
  • 1.51
  • 5.00
  • 5.44
Finsko vs. RakouskoHokej - Skupina A - 24. 5. 2026:Finsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
24. 5. 20:20
  • 1.04
  • 23.20
  • 31.00
Slovensko vs. KanadaHokej - Skupina B - 24. 5. 2026:Slovensko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
24. 5. 20:20
  • 11.90
  • 7.91
  • 1.20
Vegas vs. ColoradoHokej - - 25. 5. 2026:Vegas vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
25. 5. 02:00
  • 2.95
  • 4.03
  • 2.18
USA vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 25. 5. 2026:USA vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
25. 5. 16:20
  • 1.03
  • 21.50
  • 45.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Zranění, měsíce na hotelu a rehabilitace. Samota mě nejvíc naučila, líčí Rousek

Lukáš Rousek (13) slaví se spoluhráči z Buffalo Sabres svůj první gól v NHL.

Čtyři roky bojoval o místo v Buffalu, musel překonat těžké zranění, aby nakonec Lukáš Rousek zažil snový debut v NHL. Jaké to je, když vás na ledě i v životě vede bývalý profesionální hokejista? A...

24. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  14:51

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po vítězství 3:2 nad Slovenskem ještě nic potvrzeného neměli. Jakmile však Norové stejným výsledkem senzačně skolili Švédy, mohli si čeští hokejisté odškrtnout první, spíše povinný cíl. Na letošním...

24. května 2026  13:58

Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Vyhrocené derby zvládli a do tabulky si připsali důležité tři body. Jednoznačný zápas to ovšem nebyl, i proto si čeští hokejisté po výhře 3:2 nad Slovenskem od čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrnou...

24. května 2026  12:01

Výkřiky do tmy, zápasy o zdraví. Pamětník vzpomíná na slavný hokejový rok

Premium
BITVA O ZLATO. Takhle brankář Jiří Holeček a obránce Milan Kajkl bojovali proti...

Je vám patnáct, chodíte na gymnázium, jste posedlí fotbalem a hokejem – a přijde rok, na který nezapomenete. Fotbalisti mistry Evropy, hokejisti mistry světa. K tomu další hokejové události,...

24. května 2026

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

24. května 2026  11:46

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu nečekaně i Norsku. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních přesilovkách.

24. května 2026  11:07

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává...

24. května 2026  8:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

24. května 2026  7:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.