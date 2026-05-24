Zranění, měsíce na hotelu a rehabilitace. Samota mě nejvíc naučila, líčí Rousek

ProdlouženíSledovat další díly na iDNES.tv
Vůbec poprvé v kariéře prožil se švédským týmem HV 71 náročnou baráž o udržení, ale v Praze už pomalu začíná s letní přípravou. Zatím trénuje sám s kondičním koučem, od června však plánuje chodit s partou na led v Letňanech.
Právě tam totiž s hokejem začínal a v dorostu ho pak vedl i otec Martin Rousek, dvojnásobný mistr extraligy.
„Tím, že sám hokej hrál, měl na to svůj pohled. Já měl v patnácti svou hlavu a myslel si, že dělám všechno dobře. V dorostu se to ale ve mně zlomilo. Začal jsem mu víc věřit, poslouchat ho a od té doby byl klidnější, i když nejvyšší nároky zůstaly. Vždycky mi říkal, abych hrál tak, jak umím, a nebál se. Je jedno, jestli je to v juniorce, v extralize, nebo v NHL. Když se budete bát, bude to akorát horší.“
|
Z parťáků nepřátelé: Nic si nedarujeme. I pro mladou generaci je derby velká věc
Do Sparty původně přicházel s tím, že půjde do juniorky. Absolvoval i celou přípravu, jenže pak přišel nečekaný telefonát, že začne s áčkem. „Bylo to pro mě strašně náročné, protože jsem byl oproti nim drobný, navíc strašně nervózní, než jsem se z toho všeho oklepal,“ vzpomíná Rousek.
„V Letňanech jsme byli malý tým a trénovali jsme jen na ledě, takže pořádně posilovat jsem začal až na Spartě. Trvalo dlouho, než jsem se trošku obouchal a narostly mi svaly.“
Když pak dostal první výplatu, ani nepřemýšlel, co by si koupil. „Zrovna vycházel nový PlayStation, tak jsem to tam hned poslal i s hrami,“ usmívá se.
V roce 2019 si jej pak na draftu NHL vybralo Buffalo, ale po dohodě ještě dva roky zůstal na Spartě. „Udělal jsem správný krok, protože si nemyslím, že jsem byl ve dvaceti letech připravený jít do Ameriky.“
Když se poté přece jen dočkal odletu za oceán, přišla hned na začátku krutá rána v podobě přetrženého křížového vazu a prasklého menisku.
„Z ničeho nic mě píchlo v koleně. Najednou jsem nemohl ohnout nohu a musel na operaci. Strávil jsem dva měsíce na hotelu, jen jsem ležel, rehabilitoval a nemohl nic dělat,“ vzpomíná.
„S rodinou jsem volal každý den několik hodin, abych jenom nekoukal do stropu. Mohli za mnou sice přijet, ale nakonec jsme se rozhodli, že to neuděláme, abych si trošku zvykl na samotu. I když to bylo náročné období, spoluhráči za mnou chodili na pokoj, což mi dost pomohlo. Do té doby jsem bydlel v Praze a mohl kdykoliv zajít za mámou, takže samota mě nejvíc naučila.“
Po návratu na farmu v Rochesteru hrál s dalšími českými hráči – Matějem Pekařem a Jiřím Kulichem. V březnu 2023 pak přišel snový debut v NHL, když skóroval už po necelých čtyřech minutách a navrch přidal asistenci. „Samozřejmě jsem z toho byl vyklepaný a říkal si, ať hlavně v prvním střídání neudělám nějakou minelu. Najednou vám naroste sebevědomí, cítíte se dobře a uvědomíte si, že NHL můžete hrát.“
|
Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska
Po čtyřech letech v zámoří se však rozhodl pro návrat do Evropy. Buffalo sázelo na mladší, vysoko draftované hráče a šance na stabilní místo v sestavě klesala. „Ozvala se sice i Sparta, ale chtěl jsem ještě zůstat v zahraničí,“ vysvětluje.
Zvolil Švédsko, kde ho však čekala velká změna. „V Americe se hraje pořád nahoru dolů, kdežto ve Švédsku je to hlavně technické a kombinační. Je to úplně jiný sport.“
Mimo led je velkým fotbalovým fanouškem, do třinácti oba sporty pravidelně střídal. V létě si pak s kamarády rád zahraje tenis nebo padel. „Když si jdeme s klukama zahrát, musíme se o něco vsadit, aby to mělo náboj. Většinou proběhne sázka o večeři, a tu platit nechceš. Takže potom všichni běháme rychleji,“ směje se.
O čem ještě Rousek mluvil?
- Do kterého zámořského města nerad cestoval?
- Jak funguje špičkové stravování hráčů v NHL?
- S kým ze Sparty nejčastěji tráví volný čas?
- A jakému anglickému fotbalovému týmu fandí?