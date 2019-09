Hokejová Plzeň zamířila do Dánska, zraněný Pavelka zpět domů

Právě tady Škoda dnes od 18 hodin sehraje čtvrtý duel v Lize mistrů proti dánskému šampionovi Rungsted Seier Capital. Po čtvrtečním vítězství ve Finsku 2:1 v prodloužení jako lídr skupiny B a jako favorit. Doma totiž minulý víkend stejného soupeře rozprášila 9:3.

„Před prodloužením v Hämeenlinně jsem si říkal, že by bylo fajn vyhrát. Je dobře, že jsme to uhráli, a při rovnosti bodů tak budeme mít nad Finy navrch,“ pochvaloval si plzeňský útočník Petr Straka.

Pokud připočteme i loňský ročník, Škoda si v základních skupinách Ligy mistrů připsala už desáté vítězství v řadě! Zářil znovu kapitán Milan Gulaš. Ten nejprve v první třetině otevřel skóre, zkraje prodloužení pak po hrubce finského obránce rozhodl. Podle oficiálního zápasu po 15 vteřinách nastavení.

„Zápas měl stejně jako u nás velké tempo a vysokou kvalitu. Hlavní rozdíl? Velká plocha, všechno bylo strašně daleko. Jsem sice dobrý bruslař, ale teď jsem si říkal, že už jsem asi trošku starý,“ vtipkoval sedmadvacetiletý Straka.

Stínem duelu bylo zranění gólmana Pavelky. Ten chytal výborně, až ve 41. minutě ho překonal kanadský forvard Kunyk. Jenže o šest minut později se Pavelka po dalším zákroku zranil a na led musel Frodl. Pavelka už v pátek odcestoval do Plzně na vyšetření, do Dánska naopak narychlo putoval mladík Kolář.

„Pro gólmana je to šílená situace. Padesát minut tam sedíte na střídačce a najednou za stavu 1:1 jdete mezi tyče. V důležitém utkání, možná klíčovém pro postup ze skupiny. Jsem rád, že to dopadlo dobře. Ale daleko raději bych byl, kdyby zůstal Jarda v pořádku a dochytal to celé,“ svěřil se Dominik Frodl.

Program hokejové Plzně ve skupině B Ligy mistrů 1. kolo, Škoda Plzeň - Hämeenlinna 5:4p

2. kolo, Plzeň - Rungsted Seier Capital 9:3

3. kolo, Hämeenlinna - Škoda Plzeň 1:2p

4. kolo, dnes, 18 hodin Rungsted Seier Capital - Plzeň

5. kolo, středa 9. října, 19.45 EVZ Zug - Škoda Plzeň

6. kolo, úterý 15. října, 17.00 Škoda Plzeň - EVZ Zug

Ani on nebyl bez práce, nejhorší chvíle přišla půl minuty před koncem normální hrací doby. To se mezi obránci protáhl Tikka, na Frodla zkusil kličku do forhendu, ale plzeňský brankář stačil zasáhnout a puk vyrazil. „Naštěstí mě to trefilo,“ prohodil Frodl. „Hlavně musím smeknout před Jardou, pochytal spoustu šancí. Nebyl to zápas, že se zběsile pálí od modré čáry gólmanům do klína. Když už Finové vystřelili, byla to velká příležitost.“

I domácí gólman Voutilainen se měl co ohánět, ustál mimo jiné velké šance Heřmana či Kodýtka, kteří před ním byli zcela sami. Ve třetí části měl štěstí, když v jediné plzeňské přesilovce Straka trefil tyč. „Guli (Gulaš) mi poslal krásnou žabku na střed, nejprve jsem promáchl, ale puk mi spadl na brusli, tak jsem si ho ještě přikopl a hned vystřelil. Poslepu, lízlo to tyčku zvenku. Škoda,“ popisoval útočník.

Rozhodla tak až skvělá akce Gulaše zkraje prodloužení. Ve třech zápasech stihl lídr týmu už pět branek, k tomu čtyři asistence a je nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Plzeň má na čele tabulky sedm bodů, stejně jako švýcarský Zug s centrem Janem Kovářem v sestavě. Ten si ve čtvrtek připsal jednu asistenci při pohodovém vítězství v Dánsku 5:0. Dnes se na stejném místě představí Škoda.

A pokud uspěje za tři body a zároveň Zug stejně tak vyhraje ve Finsku, postup bude mít Plzeň jistý.