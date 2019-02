Škoda, že jsme to neudělali napínavější, lituje plzeňský Kindl

„Fanoušci byli úžasní, byla to krása. O to víc nás mrzí, že jsme zápas neudělali napínavější,“ říkal šestadvacetiletý Kindl po porážce 1:3. V součtu s porážkou 3:6 na severu Evropy minulý týden Škoda v soutěži končí, postup mezi čtyři nejlepší týmy je ale pro klub velkým úspěchem.

Rozhodl už začátek, který jste nezvládli a brzy prohrávali?

První třetina nás stála lepší výsledek. Těžko říct, proč jsme to jejich tempo nezachytili, začátek byl hrozný a chvíli trvalo, než jsme se z toho otřepali. Druhá část byla lepší, byly tam šance, přečíslení, mohli jsme vyrovnat. Ale sílu soupeře musíme uznat.

Jak velká tedy byla?

Já musím říci, že jsem proti tak kvalitnímu mančaftu ještě nehrál. V Lize mistrů je nejlepší a myslím, že mužů mluvit za všechny.

Šlo vám pak hlavně o to, abyste nezůstali doma bez gólu?

Jestli jsme měli mít šanci postoupit, museli bychom dobře začít. Dát první gól, lidi by to dostalo ještě víc do varu. Ale za stavu 0:1 je proti tak dobře organizovanému týmu těžké dostat se zpátky do zápasu. Herně jsme to pak zvládli, škoda, že jsme nedali gól dřív.

Jak padl ten váš z 51. minuty?

Guli s Kovim se drželi dlouho na puku, já se motal u branky, pak jsem si odstoupil a puk vyjel na vrch. Bylo přede mnou hodně hráčů a já to chtěl hlavně prostřelit.

Když se ohlédnete, co vám Liga mistrů přinesla?

Dala nám hodně, nabrali jsme sebevědomí. Zvlášť pro mladé kluky to byla skvělá zkušenost. Vidíte, na jaké úrovni se hraje hokej v Evropě a kde je o nějaký ten stupeň výš než v naší extralize.

V čem je největší rozdíl oproti těm nejlepším týmům?

V kvalitě střelby, přehledu, práci s hokejkou. Nám chybí rychlejší zpracování, ale to se řeší v cele extralize, nejen v Plzni.

Nastupujete teď s Gulašem a Kovářem v první formaci. Jak se tam cítíte?

Výborně. To jsou hráči, kteří dělají ty ostatní ještě lepšími. Pro mě je to skvělá zkušenost a možnost, abych se herně posunul zase dál.