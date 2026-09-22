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Plán, jak vydělat a zkvalitnit. Univerzitní hokej mají doplnit Američané a Kanaďané

Robert Rampa
  16:36

Univerzitní liga vstupuje do osmé sezony. Poprvé ji bude vysílat televizní kanál OnePlay Sport. | foto: OnePlay Sport

Česká univerzitní liga vstupuje do nového období. Rozšiřuje se o další čtyři týmy a přesouvá se z České televize na stanici Oneplay Sport. Navíc spouští projekt, kterým bude lákat Američany a Kanaďany, kteří se neuchytí na svých domácích univerzitách, ke kariéře v Evropě.

„Naším marketingem trochu předbíháme sportovní kvalitu, což musíme vyřešit,“ vykládá šéf soutěže Tomáš Hlaváč.

Mluvíte o sobě jako o rebelech českého hokeje.
Dostáváme se do mainstreamu, ale rebelského ducha si pořád chceme zachovat. Těžko se nám stanovují hranice, ale právě to k rebelství patří. Balancujeme na hraně. Chceme fungovat ve vší slušnosti a doručit hlavně zábavu, dostát našemu renomé.

Změny v Univerzitní lize

  • Z České televize přechází na Oneplay Sport
  • Rozšiřuje se o čtyři týmy, které utvoří „rozvojovou“ divizi II. Jde o univerzitní týmy z Jihlavy, Zlína, Mladé Boleslavi a pražské VŠCHT.
  • Divizi I. stále tvoří dvanáct elitních mužstev, jejichž sezonu zakončí závěrečný turnaj Final Four

Jste studentský sport pro fanoušky – studenty. A ti se chtějí bavit.
Nechceme se zacyklit v klišé a jednoduchých rozhovorech po zápase, kdo jel na bránu a jak vystřelil. Naše fanoušky tohle zas tak moc nezajímá.

Na diváky, co mají rádi hokej jako takový, necílíte?
Drtivá většina našich diváků jsou opravdu studenti, šedesát procent z nich prváci a druháci, takže to je opravdu záležitost pro mladé lidi. Na těch zápasech na širší veřejnost necílíme, ta se na nás podívá třeba na televizi nebo dorazí na závěrečný turnaj. To už je dvoudenní akce nahuštěná hokejem. V každém případě jde i o fanouška hokeje, který třeba má malé dítě a chce mu ukázat, že existuje jiná cesta, pokud by to nešlo v profesionálním hokeji.

Univerzita.
Přesně, motivovat dítě ke studiu. To je pro mě strašně důležité.

Dokáže už univerzitní liga být v zisku?
Dokáže vydělat sama na sebe. Nemáme vlastní stadiony a všude jsme v nájmech. A čím víc se nám daří, tím nám všude zdražují, takže je to takový krásný paradox. Dvě třetiny příjmů už dneska tvoří komerce – vstupenky, partnerství, prodej fanouškovských produktů. Pořád to ale není dost, abychom došli k zisku. Osmým rokem investujeme sami do sebe a klidně bychom uplatnili dvakrát tolik peněz, které jsme teď sehnali.

Jak zlepšit sportovní kvalitu, aby dohnala marketing?
Chceme sem dostat kvalitní hráče a pro to musíme vylepšit podmínky. Trochu se o hráče přetahujeme s druhou ligou, která těm klukům zvládne dát nějaké peníze. My jako soutěž amatérů nemůžeme a ani nechceme hráče platit, takže jim podmínky musíme vytvořit jinde. V zázemí, fasování věcí, pomoct jim s náklady vysokoškolského života jako kolej, jídlo, regenerace. Vytvořit jim balíček, který bude konkurenceschopný finanční nabídce druhé ligy. Druhá věc je školné.

To v Česku není.
A dokud tu nebude, tak se nám blbě dávají stipendia. Nějaká existují, ale nejsme jako v Americe, kde nadanému hokejistovi stipendium odpustí. A odpustit stipendium se dělá lépe než mu něco platit.

Chcete sem lákat zahraniční studenty, hlavně Američany a Kanaďany, kteří se u sebe doma nedostanou na prestižní univerzitu a přemýšlejí, kde studovat a hrát.
Celý nápad můžeme udělat díky tomu, že hlavní univerzitní liga v Americe (NCAA) se otevřela kanadské juniorské soutěži CHL. To znamená, že do NCAA proudí ti nejlepší hráči juniorského věku, což způsobuje obrovský přetlak. Američtí studenti reálně nemají kde hrát. Alternativou jsou nižší divize, kde ale ti lidi pořád musí platit 80 nebo 90 tisíc dolarů za sezonu.

Takže nabízíte evropskou alternativu, exotiku.
Zkoušíme tu pro ně vytvořit místa. Oni budou v Česku univerzitám platit za studium v angličtině, pro vysoké školy to jsou relativně velké příjmy, a budou platit i za ten sportovní program, protože pro ně musíme najít trenéry, lidi, co je provedou celým procesem, budeme za ně řešit transfery a všechno. Ale pro ty Američany a Kanaďany to pořád bude třikrát levnější než život v Americe.

Jak se posunula stavba stadionu? Před rokem jste ohlásili, že ho chcete na Štvanici.
Pořád se té možnosti nevzdáváme, ale teď čekáme na volby. Do té doby se nic moc řešit nedá. Existují i plány a místa někde jinde v Praze.

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22. 9. 18:00
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  • 4.74
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22. 9. 18:30
  • 1.45
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